Ирина Розанова едва не ослепла из-за катаракты — врачи заменили актрисе хрусталик на глазу
Ирина Розанова, известная актриса и народная артистка, едва не потеряла зрение из-за катаракты. Врачи провели операцию по замене хрусталика на правом глазу, что помогло восстановить зрение. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На протяжении нескольких лет артистка замечала ухудшение зрения. Специалисты диагностировали катаракту, и состояние правого глаза оказалось критическим. Левый глаз также имел помутнения, но они были менее выраженными.
После успешной операции Ирина Юрьевна теперь использует гормональные капли и готовится к следующему этапу — замене хрусталика на левом глазу. Артистка надеется на полное восстановление зрения и возвращение к любимой работе.
Ирина Розанова, востребованная актриса кино и телевидения, в ранней молодости могла избрать другой путь. Провинциальная девушка, приехавшая поступать в Москву, близко к сердцу восприняла слова столичного педагога, что ей не стоит быть артисткой. Тем не менее она нашла в себе силы и добилась признания в выбранной профессии.
