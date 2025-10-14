Ирина Розанова едва не ослепла из-за катаракты — врачи заменили актрисе хрусталик на глазу

14 октября 2025, 08:10

Ирина Розанова перенесла операцию на глазах

Ирина Розанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирина Розанова, известная актриса и народная артистка, едва не потеряла зрение из-за катаракты. Врачи провели операцию по замене хрусталика на правом глазу, что помогло восстановить зрение. Об этом пишет Telegram-канал Mash.