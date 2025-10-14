Оскароносный Алек Болдуин и его брат влетели на внедорожнике в дерево

14 октября 2025, 03:30

TMZ: Актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в ДТП, врезавшись в дерево

Алек Болдуин (Фото: Instagram* @alecbaldwininsta)

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в ДТП в Нью-Йорке. Мужчины врезались в дерево на своем внедорожнике Range Rover. Об этом сообщил портал TMZ.





Авто получило значительные повреждения: у него сильно помяло бампер и капот при ударе. Братья серьезных травм в аварии не получили. На опубликованных TMZ кадрах видно, как Алек и Стивен под дождем осматривают поврежденную машину.





«Оскароносный актер и его брат в понедельник попали в аварию в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк», — говорится в материале.