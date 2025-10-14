Киркоров неожиданно отказался от наследства покойного отца Бедроса, не проявив интереса
Певец Филипп Киркоров не заявил никаких прав на наследство своего отца, хотя с момента кончины Бедроса прошло уже более шести месяцев. Поп-король является единственным родственником, который мог бы сейчас претендовать на имущество покойного. Однако он не обратился к нотариусу в установленный законом срок, пишет сайт MK.Ru.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Народный Артист России умер дома в окружении родных и семьи. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.
Вторая супруга Бедроса ушла из жизни тремя месяцами ранее, так что главным претендентом на наследство артиста оказался Филипп Киркоров. Причины, по которым он не заявил о своих правах, пока остаются неясными.
«МК» приводит в своем материале несколько объяснений сложившейся ситуации. Среди них — возможное наличие долгов у покойного отца звезды. Уточняется, что на Бедроса после смерти подали иск от имени Федеральной налоговой службы.
Также не исключено, что Филипп Киркоров просто не осведомлен о юридических тонкостях процедуры наследования. Из-за этого он не торопился обращаться к нотариусу.
Наконец, если Бедрос заранее успел переоформить свое имущество на сына, то певцу нет смысла переживать по этому вопросу.
Так или иначе, Киркоров всегда сможет восстановить право на наследство через суд. Однако ему потребуется предоставить доказательства уважительных причин пропуска срока.
