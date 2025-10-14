Киркоров неожиданно отказался от наследства покойного отца Бедроса, не проявив интереса

14 октября 2025, 05:50

Певец Филипп Киркоров не заявил в положенный срок права на наследство своего отца

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров не заявил никаких прав на наследство своего отца, хотя с момента кончины Бедроса прошло уже более шести месяцев. Поп-король является единственным родственником, который мог бы сейчас претендовать на имущество покойного. Однако он не обратился к нотариусу в установленный законом срок, пишет сайт MK.Ru.