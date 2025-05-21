Яна Рудковская платит за отель на Мальдивах больше 500 тыс. рублей за ночь

Яна Рудковская (Фото: Инстаграм* @rudkovskayaofficial)
Продюсер Яна Рудковская отдает за отель на Мальдивах больше 500 тысяч рублей за ночь, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Супруга фигуриста Евгения Плющенко решила устроить себе и своим родным шикарный отдых. Как отмечала сама Рудковская, ее семья арендовала целых две элитные виллы на Мальдивах, за каждую из которых необходимо платить минимум 268 тысяч рублей за сутки. Получается, общая сумма — 536 тысяч на всех наследников, бабушку и няню.
Яна уже показала роскошные условия проживания: огромные комнаты, экзотические пейзажи и отличный сервис.
До этого Рудковская опубликовала фотографии с пляжа. Пользователи соцсетей высмеяли продюсера из-за обилия фотошопа на снимках с отдыха. Жена Евгения Плющенко поделилась фотографией, на которой позировала в черном слитном купальнике люксового бренда Chanel. Дополнили образ Яны массивные солнцезащитные очки и небольшая белая сумка.
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Яна уже показала роскошные условия проживания: огромные комнаты, экзотические пейзажи и отличный сервис.
До этого Рудковская опубликовала фотографии с пляжа. Пользователи соцсетей высмеяли продюсера из-за обилия фотошопа на снимках с отдыха. Жена Евгения Плющенко поделилась фотографией, на которой позировала в черном слитном купальнике люксового бренда Chanel. Дополнили образ Яны массивные солнцезащитные очки и небольшая белая сумка.
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Ольга Енгалычева