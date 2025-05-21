«Я была голая, а Джигарханян в одежде»: Ирина Розанова откровенно рассказала о своей первой интимной сцене в кино

Ирина Розанова (фото: Instagram* @rozanovairina2017)
Ирина Розанова рассказала о своей первой откровенной сцене в кино. Актрисе было тяжело преодолеть стеснение, но ей помог коллега Армен Джигарханян.
В 1989 году артистка снялась в фильме Владимира Аленикова «Биндюжник и король», в которой впервые предстала обнажённой перед камерами. Изначально Розанова пробовалась с Хореном Абрамяном, который успокаивал звезду, говоря, что и сам переживает из-за интимных сцен. Однако в итоге на роль Менделя Крика был утверждён Армен Джигарханян, который поддержал молодую коллегу.
Также артистка поделилась курьёзным случаем, который произошёл во время съёмок интимной сцены с Михаилом Тройником.
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«Совершенно обнажённая сцена. Армен Борисович был в одежде. А я голая. Но тогда голой никто не снимался. Все вышли на время со съёмочной площадки. Было очень страшно. Тогда этого было очень мало, а там прямо откровенно. Но сняли безумно красиво. Но страхи были, их приходилось преодолевать», – рассказала 63-летняя Розанова в интервью Светлане Бондарчук для её шоу «Света вокруг света».Несмотря на то, что на площадке практически не осталось людей, кто-то всё же умудрился сделать несколько кадров. Актриса до сих пор не знает, кто это был. В итоге, кадры произвели фурор и звезду позвали в различные модные журналы, вплоть до иностранного Playboy.
Также артистка поделилась курьёзным случаем, который произошёл во время съёмок интимной сцены с Михаилом Тройником.
«Я играла психо-сексо-терапевта. Мы занимались половым актом. Принесли такой железный стол. Я попросила Мишку – мне очень неудобно. А он мне: "Ну Ирина Юрьевна , я вас боюсь". Я ему – не бойся, иди сюда. Ну и в итоге? У меня была огромная гематома на копчике, я спала на боку», – рассказала Розанова.Также в заключение она сделала неожиданное заявление, подчеркнув, что ни разу не была замужем, а уходила от всех мужчин, потому что отношения сами сходили на нет.
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Анастасия Чинкова