Ирина Шейк и Том Брэди снова вместе: подробности

Ирина Шейк (фото: Instagram* @irinashayk)
Ирина Шейк и Том Брэди снова вместе. Модель и чемпион по американскому футболу решили незаметно для всех возобновить роман спустя более года после расставания, пишет Page Six.
«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведёт», – сообщил инсайдер.Том Брэди (фото: Instagram* @tombrady)
Ранее другой источник сообщал, что Шейк и Брэди даже планировали совместную новогоднюю поездку. Они разговаривали по телефону и решили, почему бы им не отправиться в путешествие, если у обоих сейчас нет серьёзных отношений.
Ирина и Том впервые появились вместе на публике в мае 2023 года. Они познакомились на свадьбе их общих знакомых в Италии. После их неоднократно видели вместе на отдыхе. Однако в октябре 2023 года пара рассталась после менее чем четырёх месяцев отношений.
Правда после расставания модель и спортсмена несколько раз видели вместе. Пользователи сети пришли к выводу, что они просто поддерживают хорошие отношения. Не секрет, что Том активно общается со своей бывшей женой Жизель Бундхен, которую недавно поздравил с рождением ребёнка.
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Анастасия Чинкова