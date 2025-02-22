Молодая вдова Бориса Грачевского отреагировала на слухи о новом мужчине

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская (фото: Instagram* @belotserkovskaia_official)
Молодая вдова Бориса Грачевского появилась на публике в сопровождении мужчины, чем вызвала слухи о новом романе. Екатерина Белоцерковская раскрыла, кем на самом деле ей приходится таинственный незнакомец.
40-летняя вдова Грачевского появилась на юбилее Московского театра марионеток в сопровождении пятилетнего сына от создателя «Ералаша» и мужчины, который также был с ребёнком. В сети сразу начали разгонять слухи о том, что это новый возлюбленный Екатерины, но она поспешила объясниться.
Но в скором времени Екатерина сможет родить ещё одного ребёнка, и снова от Грачевского. Дело в том, что ещё при жизни режиссёра супруги заморозили биоматериал, который законсервирован на 20 лет в Израиле.
Кроме того, после смерти Грачевского выяснилось, что Белоцерковская была беременна на момент его кончины, но из-за сильного стресса у неё случился выкидыш.
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*запрещён в РФ
«Давайте-ка всё по порядку! Во-первых, я вышла не с новым мужчиной, это муж моей подруги. Во-вторых, по поводу многодетной мамы я посмеялась, так как спросили: «У вас двое детей?». Да, я сегодня многодетная мама. На этом все, давайте прекратим нести такую ересь!», – обратилась к подписчикам Белоцерковская.Напомним, что Екатерина Белоцерковская стала последней супругой Бориса Грачевского. Она на 35 лет младше своего мужа. Они тайно расписались в 2016 году, а в 2020-м актриса родила сына Филиппа. Однако 71-летний режиссер скончался от коронавируса, когда мальчику было всего девять месяцев.
Но в скором времени Екатерина сможет родить ещё одного ребёнка, и снова от Грачевского. Дело в том, что ещё при жизни режиссёра супруги заморозили биоматериал, который законсервирован на 20 лет в Израиле.
Кроме того, после смерти Грачевского выяснилось, что Белоцерковская была беременна на момент его кончины, но из-за сильного стресса у неё случился выкидыш.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова