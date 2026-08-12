Ирина Шейк нашла применение квартире, в которой раньше жила с Брэдли Купером

12 августа 2026, 09:03

SHOT: Ирина Шейк сдает квартиру на Манхэттене, где жила с Брэдли Купером

Ирина Шейк (Фото: Инстаграм*/irinashayk)

Российская модель Ирина Шейк заработала на аренде своей квартиры в Нью-Йорке более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.