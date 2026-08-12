Ирина Шейк нашла применение квартире, в которой раньше жила с Брэдли Купером
Российская модель Ирина Шейк заработала на аренде своей квартиры в Нью-Йорке более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Элитное жилье площадью 185 квадратных метров на Манхэттене манекенщица приобрела в кредит еще в 2015-м — в начале отношений с американским актером Брэдли Купером. Это ее вторая недвижимость в этом районе.
После расставания с звездой Голливуда в 2021-м модель попыталась продать апартаменты за 8,2 миллиона долларов (около 643 миллионов рублей), но найти покупателей не смогла. После снижения цены на 300 тысяч долларов интерес к квартире так и не возник. Тогда Шейк сменила тактику и начала сдавать жилье в аренду.
Сейчас арендаторы платят 30 тысяч долларов (примерно 2,3 миллиона рублей) в месяц. Эта сумма сопоставима со стоимостью двухкомнатных квартир в родном городе модели — Еманжелинске. Соседями манекенщицы на Манхэттене являются музыкант Джон Бон Джови, актер Бен Стиллер и телеведущий Райан Сикрест.
Источник отмечает, что в России судебные приставы четыре года разыскивали Шейк в Челябинской области, но не нашли и в итоге списали все ее долги.
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