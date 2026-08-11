Наталия Орейро и Факундо Арана снова вместе более чем через четверть века

11 августа 2026, 22:44

Наталия Орейро и Факундо Арана снова вместе через 26 лет

Наталия Орейро (Фото: Instagram*/nataliaoreirosoy)

Легендарные актеры культового сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро и Факундо Арана вновь оказались в одном кадре спустя более чем четверть века. Их встреча состоялась на красной дорожке премьеры комедийного фильма в столице Аргентины, а видео с мероприятия мгновенно разлетелись по социальным сетям, вызвав бурю эмоций у фанатов.