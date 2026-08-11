Наталия Орейро и Факундо Арана снова вместе более чем через четверть века
Легендарные актеры культового сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро и Факундо Арана вновь оказались в одном кадре спустя более чем четверть века. Их встреча состоялась на красной дорожке премьеры комедийного фильма в столице Аргентины, а видео с мероприятия мгновенно разлетелись по социальным сетям, вызвав бурю эмоций у фанатов.
49-летняя Орейро появилась перед публикой в эффектном оранжевом платье без рукавов, расшитом крупными пайетками, дополнив яркий лук кожаным плащом. Ее экранный возлюбленный, 54-летний Арана, напротив, сделал ставку на повседневный стиль, выбрав свободную толстовку и кожаную куртку.
Поклонники пары не скрывали восторга в комментариях. Многие признались, что спустя годы их любовь к героям Милагрос и Иво никуда не ушла, а живое общение актеров стало настоящим подарком для ностальгирующей аудитории.
Интересно, что сама Орейро признавалась в прошлом году: во время съемок «Дикого ангела» они с Араной не были близкими друзьями. По словам актрисы, их настоящая дружба завязалась позже — во время работы над следующим совместным проектом.
Тем временем аргентинская звезда не теряет интереса и к российским зрителям. Ранее SHOT сообщал, что Наталия Орейро готова выступить в России на частных мероприятиях. По данным источника, за часовое выступление под фонограмму с элементами живого вокала она запрашивает 19 миллионов рублей, а полный живой концерт оценивает в 28 миллионов.
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