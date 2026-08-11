«Опорочила память принцессы Дианы!»: новая выходка Меган Маркл взбаламутила общественность
Поклонники королевской семьи активно обсуждают новый выход герцогини Сассекской. Об этом стало известно 11 августа RadarOnline.
Меган Маркл посетила благотворительный гала-вечер в Канаде в сопровождении принца Гарри, выбрав для образа бриллиантовые серьги, ранее принадлежавшие леди Диане. Это первое совместное появление супругов на публике после их летней поездки в Великобританию с детьми в июле.
Однако выбор аксессуара вызвал неоднозначную реакцию. По данным портала, критики расценили это как очередную попытку Меган подражать своей покойной свекрови. Источник издания отметил, что история этих сережек хорошо известна, и каждый раз, когда герцогиня надевает вещи, связанные с Дианой, это провоцирует сравнения, которые, по мнению недоброжелателей, не в пользу Меган.
Сама Маркл также опубликовала в социальных сетях селфи с супругом, где украшение отчетливо видно. Публикация вызвала шквал негативных комментариев.
«Она опорочила память принцессы Дианы!» — написал один пользователь.