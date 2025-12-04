Ирина Шейк опубликовала горячие снимки с отдыха
39-летняя российская топ-модель Ирина Шейк примерила раздельный купальник и устроила откровенную фотосессию. Кадры появились в ее аккаунте в Instagram*.
Звезда мировых подиумов внимательно следит за питанием и постоянно занимается спортом. На этот раз бывшая возлюбленная Брэдли Купера снялась в провокационном бикини.
Актриса фильма «Геракл» отправилась на курорт и надела классическую модель черного раздельного купальника на завязках. Ирина позировала, стоя на улице возле растений, устремив лицо к солнечным лучам. Она предстала в полный рост, распустив волосы, а также показав рельефное тело и стройные ноги.
Затем Ирина позировала у океана на пустынном берегу. Она накрыла голову белым полотенцем, которое оттенило загорелую кожу звезды. Cвой пост она подписала: «Беглянка. Очевидно, модель имела в виду, что сбежала от городской суеты в лоно природы на уединенный остров.
