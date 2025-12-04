Ирина Шейк опубликовала горячие снимки с отдыха

04 декабря 2025, 04:17

Модель Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини

Ирина Шейк (Фото: Instagram* @irinashayk)

39-летняя российская топ-модель Ирина Шейк примерила раздельный купальник и устроила откровенную фотосессию. Кадры появились в ее аккаунте в Instagram*.