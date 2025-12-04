Пригожин и Валерия записали видеобращение из застрявшего лифта

04 декабря 2025, 00:25

Пригожин и Валерия застряли в лифте московского Дома музыки

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram / @valeriyaofficial)

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга – певица Валерия застряли в лифте в Московском международном Доме музыки. Кадры с места событий показал Телеграм-канал Super.





Кроме них, в неисправной кабине также находились исполнительницы Клава Кока и Катя Iowa. На момент публикации знаменитости провели в лифте более 40 минут, ожидая спасения.



«Достаньте нас из лифта. Тут нечем дышать. Сейчас у девчонок потечет тушь» — сказал Пригожин.

