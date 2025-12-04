Пригожин и Валерия записали видеобращение из застрявшего лифта
Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга – певица Валерия застряли в лифте в Московском международном Доме музыки. Кадры с места событий показал Телеграм-канал Super.
Кроме них, в неисправной кабине также находились исполнительницы Клава Кока и Катя Iowa. На момент публикации знаменитости провели в лифте более 40 минут, ожидая спасения.
«Достаньте нас из лифта. Тут нечем дышать. Сейчас у девчонок потечет тушь» — сказал Пригожин.Позже продюсер и его супруга вышли на связь из салона автомобиля. Звездная пара смогла выбраться из западни с помощью сотрудников ремонтной бригады. По словам Валерии, в такой ситуации она оказалась впервые в жизни.
