Прохор Шаляпин рассказал, как борется с тягой к сладкому
Артист Прохор Шаляпин рассказал о своей зависимости
Популярный шоумен Прохор Шаляпин активно следит за своей физической формой. В откровенном разговоре с Олегом Абакумовым 42-летний исполнитель поделился секретами своего питания и борьбы с пищевыми привычками. Его слова цитирует «Стархит».
Главной страстью артиста является сладкое. Чтобы контролировать тягу к десертам, Шаляпин использует специальные препараты российского производства.
«Мне помогает российский препарат, не буду говорить какой. Вот сделаешь укол иногда, и убрал тягу к сладкому», — поделился артист.Особое внимание Шаляпин уделяет питанию перед выступлениями. Шоумен рассказал, что однажды переел домашних пирожков перед выходом на сцену и чуть не сорвал концерт.
«После этого я понял, что нельзя пить перед сценой и второе — нельзя переедать», — резюмировал артист.