Прохор Шаляпин рассказал, как борется с тягой к сладкому

04 декабря 2025, 03:59

Артист Прохор Шаляпин рассказал о своей зависимости

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Популярный шоумен Прохор Шаляпин активно следит за своей физической формой. В откровенном разговоре с Олегом Абакумовым 42-летний исполнитель поделился секретами своего питания и борьбы с пищевыми привычками. Его слова цитирует «Стархит».





Главной страстью артиста является сладкое. Чтобы контролировать тягу к десертам, Шаляпин использует специальные препараты российского производства.



«Мне помогает российский препарат, не буду говорить какой. Вот сделаешь укол иногда, и убрал тягу к сладкому», — поделился артист.

«После этого я понял, что нельзя пить перед сценой и второе — нельзя переедать», — резюмировал артист.