Самойлова раскроет причины развода с Джиганом в новом реалити-шоу

04 декабря 2025, 02:53

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

История развода Оксаны Самойловой и Джигана получила неожиданное продолжение. Изначально публика активно поддерживала бизнесвумен, осуждая поведение рэпера и предполагая, что она приняла решение о разводе из-за его выходок, пишет «Стархит».





Однако ситуация обрела новый поворот после анонса реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» на платформе VK. В вышедшем тизере стало известно, что супруги планируют максимально откровенно рассказать о своём разводе и семейной жизни.



«Что? Как? Почему? Но ни одно интервью не раскроет мою позицию так хорошо, как я ее проговариваю и озвучиваю последние четыре месяца тут», — подчеркнула Самойлова.