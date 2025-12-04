Самойлова раскроет причины развода с Джиганом в новом реалити-шоу
История развода Оксаны Самойловой и Джигана получила неожиданное продолжение. Изначально публика активно поддерживала бизнесвумен, осуждая поведение рэпера и предполагая, что она приняла решение о разводе из-за его выходок, пишет «Стархит».
Однако ситуация обрела новый поворот после анонса реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» на платформе VK. В вышедшем тизере стало известно, что супруги планируют максимально откровенно рассказать о своём разводе и семейной жизни.
«Что? Как? Почему? Но ни одно интервью не раскроет мою позицию так хорошо, как я ее проговариваю и озвучиваю последние четыре месяца тут», — подчеркнула Самойлова.Особенно примечательно, что съёмки проекта стартовали ещё летом, когда пара продолжала совместное проживание. В шоу, судя по всему, найдётся место и развлекательному контенту. Джиган катается на яхтах и лошадях, встречается с Бастой Раймсом, участвует в различных мероприятиях и даёт концерты.