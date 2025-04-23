Ирина Шейк продала квартиру в Нью-Йорке за 265 миллионов рублей

Ирина Шейк (фото: Instagram* @irinashayk)
Ирина Шейк снизила стоимость на элитную недвижимость в Нью-Йорке, после чего ей удалось найти покупателя.
Российская топ-модель в конце прошлого года выставила на продажу апартаменты в престижном районе Нью-Йорка Вест-Вилладж. Квартиру с панорамными окнами и видом на реку Гудзон Шейк приобрела в 2010 году за 1,96 миллиона долларов. На тот момент она состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. До последнего времени Шейк жила в этой квартире вместе с семилетней дочерью Леей от актёра Бредли Купера.
В июне прошлого года Шейк выставила квартиру на продажу за 4,2 миллиона долларов, однако покупатель не нашёлся. Тогда пришлось уменьшить стоимость на один миллион. В результате, квартира модели была продана за 3,25 миллиона долларов (265 миллионов рублей).
В апартаментах общей площадью 225 квадратных метров три спальни и три ванные комнаты. На первом этаже располагаются домашний офис, туалетная комната, фойе и открытая кухня с обеденной зоной. У Шейк очень много одежды и обуви, поэтому она выделила целую комнату под гардеробную. Дизайном интерьеров занималась известный нью-йоркский дизайнер Лора Кирар.
Также дом оборудован современными высокотехнологичными системами, включая звуковую систему с голосовым управлением.
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*запрещён в РФ
В июне прошлого года Шейк выставила квартиру на продажу за 4,2 миллиона долларов, однако покупатель не нашёлся. Тогда пришлось уменьшить стоимость на один миллион. В результате, квартира модели была продана за 3,25 миллиона долларов (265 миллионов рублей).
В апартаментах общей площадью 225 квадратных метров три спальни и три ванные комнаты. На первом этаже располагаются домашний офис, туалетная комната, фойе и открытая кухня с обеденной зоной. У Шейк очень много одежды и обуви, поэтому она выделила целую комнату под гардеробную. Дизайном интерьеров занималась известный нью-йоркский дизайнер Лора Кирар.
Также дом оборудован современными высокотехнологичными системами, включая звуковую систему с голосовым управлением.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова