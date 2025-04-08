«Мужчины тоже плачут»: Ирина Шейк отказалась сниматься с другом Ксении Бородиной

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)
Модель Ирина Шейк отказалась сделать фотографию с визажистом Сердаром Комбаровым, который подошел к ней в Италии. Друг телеведущей Ксении Бородиной попросил Шейк передать привет подписчикам. Все произошло на гала-ужине косметического бренда d'Alba, амбассадором которого является Ирина Шейк. Похоже, что девушка сочла Комбарова навязчивым.
«Мужчины тоже плачут, но только от встречи с Ириной Шейк», — отметил Комбаров.Отказ Ирины Шейк сделать снимок вызвал негодование и недоумение среди подписчиков визажиста. Кто-то из юзеров даже отметил, что попросту заблокировал бы Шейк после такого.
«Знала бы Ирина, что ты можешь сделать лучший макияж в ее жизни, вела бы себя иначе!», «Ира, тяжело ей было улыбнуться и передать привет подписчикам?» — отреагировали пользователи.В конце марта стало известно, что Ирина Шейк восстановила близкие отношения с американским футболистом Томом Брэди.
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Никита Кротов