Ирина Шейк случайно встретила бывшего возлюбленного и «пригвоздила» его взглядом

Ирина Шейк (фото: Instagram* @irinashayk)
Ирина Шейк попала в объективы папарацци. 39-летняя топ-модель внезапно встретились с бывшим возлюбленным.
Российская звезда отправилась на прогулку по Нью-Йорку с любимым питомцем. Шейк составила расслабленный светлый образ, надев свитшот, под которым у неё была рубашка, и широкие брюки.
Неожиданно на улице Ирина столкнулась с одним из своих бывших избранников, владельцем галереи Вито Шнабелем. Мужчина начал улыбаться, увидев бывшую возлюбленную, но она не ответила ему тем же. Шейк одарила его убийственным взглядом и прошла мимо.
Шнабель известен не только в мире искусства. Бизнесмен встречался со многими знаменитостями, включая Хайди Клум и Дашу Жукову. Сама Шейк тоже известна многочисленными романами с известными мужчинами. Среди её избранников были Криштиану Роналду, Канье Уэст и Том Брэди.
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*запрещён в РФ
Неожиданно на улице Ирина столкнулась с одним из своих бывших избранников, владельцем галереи Вито Шнабелем. Мужчина начал улыбаться, увидев бывшую возлюбленную, но она не ответила ему тем же. Шейк одарила его убийственным взглядом и прошла мимо.
Шнабель известен не только в мире искусства. Бизнесмен встречался со многими знаменитостями, включая Хайди Клум и Дашу Жукову. Сама Шейк тоже известна многочисленными романами с известными мужчинами. Среди её избранников были Криштиану Роналду, Канье Уэст и Том Брэди.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова