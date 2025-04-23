Ирина Шейк показала архивные кадры со старшей сестрой Татьяной

Ирина Шейк (Фото: Инстаграм* @irinashayk)
Супермодель Ирина Шейк опубликовала в своем блоге архивные фото своей старшей сестры Татьяны в честь ее дня рождения.
Супермодель поздравила сестру перед своей почти 24-миллионной аудиторией. Шейк выложила пару кадров, которые сопроводила большим количеством сердечками.
Ирина Шейк с сестрой Татьяной (Фото: Инстаграм* @irinashayk)
Татьяна, или Тусик, как нежно обращается к сестре Ирина, судя по соцсетям, профессионально занимается разведением псов разных пород — биглей, доберманов и кавалер кинг чарльз спаниелей — и воспитывает троих детей.
Ранее сообщалось, что Ирина Шейк снизила стоимость на элитную недвижимость в Нью-Йорке, после чего ей удалось найти покупателя. Супермодель в конце прошлого года выставила на продажу апартаменты в престижном районе Нью-Йорка Вест-Вилладж. Квартиру с панорамными окнами и видом на реку Гудзон Шейк приобрела в 2010 году за 1,96 миллиона долларов.
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Ирина Шейк с сестрой Татьяной (Фото: Инстаграм* @irinashayk)
Татьяна, или Тусик, как нежно обращается к сестре Ирина, судя по соцсетям, профессионально занимается разведением псов разных пород — биглей, доберманов и кавалер кинг чарльз спаниелей — и воспитывает троих детей.
Ранее сообщалось, что Ирина Шейк снизила стоимость на элитную недвижимость в Нью-Йорке, после чего ей удалось найти покупателя. Супермодель в конце прошлого года выставила на продажу апартаменты в престижном районе Нью-Йорка Вест-Вилладж. Квартиру с панорамными окнами и видом на реку Гудзон Шейк приобрела в 2010 году за 1,96 миллиона долларов.
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Ольга Енгалычева