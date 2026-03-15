«Отписывайтесь немедленно!»: Лепс сделал срочное заявление фанатам в Threads

15 марта 2026, 17:02

Певец Григорий Лепс опроверг своё участие в ведении блога в Threads

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс на церемонии вручения премии «Виктория» рассказал, что не ведёт свои соцсети.





В разговоре с Пятым каналом артист прокомментировал появление своего аккаунта в Threads. Журналисты обратили внимание певца на то, что его страница в новой соцсети пользуется популярностью.

«Где, простите? Нет, ничего не пишу. Отписывайтесь немедленно!» — пошутил Лепс.