Павел Прилучный устроил сюрприз жене: Зепюр Брутян показала, как прошёл её юбилей

15 марта 2026, 16:40

Зепюр Брутян отметила 30-летие на празднике, который устроил Павел Прилучный

Зепюр Брутян (Фото: Instagram* / @zepyur_brutyan)

Жена актёра Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, поделилась в социальных сетях кадрами с празднования своего 30-летия.





Артистка рассказала, что этот вечер стал для неё настоящим сюрпризом: организацией торжества полностью занимался её супруг.



По словам Брутян, она даже не подозревала, что Прилучный готовит для неё праздник. Актёр самостоятельно собрал близких друзей и родных, продумал атмосферу вечера и устроил для жены тёплое семейное торжество.





«30 лет бывает только раз. Любимые люди рядом, тёплая атмосфера и столько счастья в одном вечере. Спасибо моему мужу за этот сюрприз и за то, что умеешь делать меня самой счастливой», — поделилась актриса.