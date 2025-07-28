Ирина Шейк целовалась со звездой эротического фильма в центре Неаполя

28 июля 2025, 11:18

Ирина Шейк и Микеле Морроне снялись в страстной фотосессии для Dolce&Gabbana

Ирина Шейк (Фото: Инстаграм*/irinashayk)

Российская супермодель Ирина Шейк и итальянский актер Микеле Морроне стали лицами новой рекламной кампании Dolce&Gabbana. Фотосессия проходила на улицах Неаполя, где пара изобразила влюбленных.





39-летняя Шейк появилась в полупрозрачном черном платье, подчеркнувшем стройное тело, с распущенными волосами и нежным макияжем. 34-летний Морроне, наиболее известный по роли босса сицилийской мафии в эротическом фильме «365 дней», выбрал классический темный костюм. Во время съемок они смеялись, страстно целовались и обнимались.



Поклонники писали про идеальную химию между звездами. Некоторые предположили, что артист не стал играть в этот раз, не устоял перед русской красавицей и показал настоящие чувства.

«Итальянский мачо и русская звезда словно созданы друг для друга», — написал один из пользователей.