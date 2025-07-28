Певица Нюша воссоединилась с детьми, которые остались жить с отцом после развода
Нюша воссоединилась с детьми, которые остались жить с отцом после развода родителей. Певица рассказала об отдыхе с наследниками в своём личном блоге.
Артистка родила дочь и сына, когда состояла в браке с Игорем Сивовым. После развода дети остались жить с отцом в Дубае по обоюдному решению бывших супругов. Нюша убеждена, что переезд в Москву станет для ребят большим стрессом, поэтому она регулярно навещает их. Сейчас звёздная мама отдыхает с сыном и дочерью в Турции.
«Семья прежде всего», – подписала снимок с детьми Нюша.На кадре певица обнимала заметно подросших наследников.
Поклонники звезды пришли в восторг от долгожданных фотографий с детьми. Нюше пожелали хорошего семейного отдыха.