Певица Нюша воссоединилась с детьми, которые остались жить с отцом после развода

28 июля 2025, 11:09

Нюша с детьми (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Нюша воссоединилась с детьми, которые остались жить с отцом после развода родителей. Певица рассказала об отдыхе с наследниками в своём личном блоге.





Артистка родила дочь и сына, когда состояла в браке с Игорем Сивовым. После развода дети остались жить с отцом в Дубае по обоюдному решению бывших супругов. Нюша убеждена, что переезд в Москву станет для ребят большим стрессом, поэтому она регулярно навещает их. Сейчас звёздная мама отдыхает с сыном и дочерью в Турции.





«Семья прежде всего», – подписала снимок с детьми Нюша.