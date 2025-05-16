Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Подтяжку ягодиц»: Анна Хилькевич призналась о мыслях сделать очередную пластическую операцию

«Подтяжку ягодиц»: Анна Хилькевич призналась о мыслях сделать очередную пластическую операцию

Анна Хилькевич думает об очередной пластической операции
Анна Хилькевич (Фото: Telegram-канал @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич (Фото: Telegram-канал @khilkevich_anna)

Актриса Анна Хилькевич уже дважды делала себе подтяжку груди и не скрывает, что в будущем может опять прибегнуть к помощи пластического хирурга. Таким образом звезда хочет сохранить привлекательность.
В первый раз под нож Анна легла в 2011 году. Спустя десять лет и рождение второго ребенка Хилькевич приняла решение в очередной раз сделать маммопластику. Все из-за осложнений, которые проявлялись нарастанием фиброзной ткани.

Пока Анна не собирается вносить изменения в свое тело, хотя не исключает этого в дальнейшем. Пусть актриса и активно занимается спортом и следит за питанием, возраст все же повлияет на внешность звезды. В связи с этим Хилькевич предположила, что может сделать подтяжку ягодиц.

«Если в будущем я пойму, что мне требуется пластика, возможно, я сделаю какую-нибудь операцию на тело. Подтяжку ягодиц, например, если вдруг спорт не поможет. Но я, честно, верю, что все будет нормально», — цитирует Анну Starhit.

«Живет с очень состоятельным мужчиной»: Виталий Гогунский рассказал о бывшей жене
«Живет с очень состоятельным мужчиной»: Виталий Гогунский рассказал о бывшей жене

Сейчас актриса довольна своим внешним видом. В свои 38 Хилькевич до сих пор появляется на обложках журналов и поражает фанатов физической формой. При этом Анна говорит, что к 45 она захочет сохранить молодость.

«Я так смотрю, что, наверное, к 45 годам мне как будто захочется сохранить молодость, вернуться в прошлое… Ну а может мне не нужно будет, может, я справлюсь и так… Да, и самое главное, что муж тоже стареет, и мы с ним вместе смеемся, что мы будем миленькие, старенькие», — говорит звезда.

На данный момент Анна находится в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Пара вместе уже 10 лет и у них три общих ребенка, при чем все девочки.

Читайте также:

«Идет с оглушительным успехом»: Ольга Бузова рассказала об итогах своей 21-летней карьеры на телевидении

«Даже я в шоке!»: жена Сарика Андреасяна показала фигуру на 5-й день после родов

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фигуру в купальнике
#спорт
#изменения
#возраст
#звёзды
#актриса
#операция
#хирург
«Живет с очень состоятельным мужчиной»: Виталий Гогунский рассказал о бывшей жене
Виталий Гогунский рассказал об отношениях с бывшей супругой
16 мая 2025, 01:30

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Виталий Гогунский)

Актер Виталий Гогунский развелся со своей первой женой Анной спустя два года после свадьбы. По признанию артиста, они сохранили хорошие отношения друг с другом. Причиной же разрыва является плотный график Гогунского.
Виталий и Анна познакомились в 2008 году. На тот момент актер был в отношениях с Ириной Маирко, поэтому о роман между парой начался через несколько лет. Гогунский сразу повел Анну в загс. После свадьбы в их отношениях царила гармония и актер задаривал девушку подарками.

«Нормальный мужчина своей женщине всегда будет отдавать. Его не надо упрашивать, не надо требовать. Он это чувствует. Для меня один из самых светлых моментов — когда мы с супругой Аней ездили в Венецию. Я ее одевал в дорогих бутиках и наслаждался. Это же прекрасно! Особенно, если ты мужчина, творец, созидатель», — цитирует Виталия Starhit.

Несмотря на это, через два года Гогунский и Анна приняли решение развестись. При этом бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения друг с другом.

«Своя система ценностей»: бывшая жена Гогунского ответила на его слова о женщинах
«Своя система ценностей»: бывшая жена Гогунского ответила на его слова о женщинах

«Сейчас у нее все прекрасно. Мы дружим. Анна в прекрасном браке, в Ницце живет, с очень состоятельным мужчиной. Звонит, пишет и постоянно говорит: „Я тебя благодарю за то, что ты меня вывел на этот уровень“», — рассказал о жизни экс-жены Виталий.

Анна и Гогунский развелись из-за плотного графика актера. Последний не уделял достаточного времени девушке и был зациклен на карьере. Сам Виталий говорит, что исчез бы как личность, если бы Анна отвлекала его от работы. При этом Гогунский заявляет, что полноценной жизни без женщины рядом быть не может. Такое мнение Виталия не помогло ему найти избранницу, ведь актер до сих пор одинок.

Читайте также:

«Идет с оглушительным успехом»: Ольга Бузова рассказала об итогах своей 21-летней карьеры на телевидении

Джиган рассказал о необычном поздравлении друзей с днем рождения

Ляйсан Утяшева показала редкие фото сына в честь его 12-летия
#актёр
#загс
#женщины
#супруги
#мнение
#мужчина
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Идет с оглушительным успехом»: Ольга Бузова рассказала об итогах своей 21-летней карьеры на телевидении
Ольга Бузова отметила 21-летие своей телевизионной карьеры
16 мая 2025, 00:38

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова отметила 21-летие своей карьеры на телевидении. Общество узнало о звезде еще на проекте «ДОМ-2», куда пришла Бузова в возрасте 18 лет. Сейчас Ольга одна из самых влиятельных и известных персон в российском шоу-бизнесе.
По факту праздника певица опубликовала большой пост в своих соцсетях.

«Сегодня 21 год, как я на телевидении. Pовно 21 год назад ваша Леди Бу впервые появилась на телеэкранах. Вы наблюдали мой путь от 18-летней девочки до профессионала, лучшей ведущей, по версии „КП“, последних лет. Спасибо, что вы со мной. Даже не буду перечислять свои проекты — все они известны и идут с оглушительным успехом. Спасибо вам за это», — благодарит подписчиков Бузова.

Сына актрисы Натальи Бардо ударило током
Сына актрисы Натальи Бардо ударило током

Как пишет Starhit, фанаты в комментариях активно поздравляли Ольгу за достижение столь значительной даты. Многие отмечают трудоголизм Бузовой и ее выдержку. Звезда смогла выстоять против многочисленного хейта, с которым встречалась на протяжении всей карьеры.

Несмотря на успех, в личной жизни Бузова до сих пор не обрела свое счастье. Певица очень тщательно подходит к выбору партнера и отца будущих детей. Ольга была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым в итоге развелась. К тому же она состояла в отношениях с блогером Давой, но роман также не увенчался успехом.

Читайте также:

«Даже я в шоке!»: жена Сарика Андреасяна показала фигуру на 5-й день после родов

Мини-Вовчика из клипов Little Big обвинили в растлении школьницы

«Своя система ценностей»: бывшая жена Гогунского ответила на его слова о женщинах
#певица
#счастье
#пост
#проекты
#телевидение
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Даже я в шоке!»: жена Сарика Андреасяна показала фигуру на 5-й день после родов
Жена режиссера Сарика Андреасяна Моряк показала фигуру на 5-й день после родов
15 мая 2025, 22:54

Сарик Андреасян и Елизавета Моряк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена режиссера Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк показала в соцсетях фигуру на пятый день после родов. Мама двух дочерей сняла видео в полный рост и сделала коллаж. Можно заметить, что звезда в восторге.
«Пятый день после родов! Господи, даже я в шоке!» — написала она.

Фото:Instagram*/moryakliza

По словам Елизаветы, она уже следит за питанием. Девушка также предпочитает снимать корсет перед приемом пищи.

«Не вылезаю из корсета. Но перед едой всё же, предпочитаю его снимать», — добавила Лиза Моряк.

О рождении дочери Сарика и Лизы Шарлиз стало известно 10 мая. Молодая мама рассказала, что у них с мужем были настоящие партнерские роды. Кроме того, знаменитость выкладывала видео, в котором было сказано, что супруги отправляются в роддом.

Читайте также:

Умер знаменитый сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде актер

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фигуру в купальнике

Экс-участница «Дома-2» Устиненко показала слезы сына от подарка отчима

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#семья
#дети
#беременность
#роды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер знаменитый сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде актер
Умер американский актер Джо Дон Бейкер
15 мая 2025, 21:52

Джо Дон Бейкер (Фото: kinopoisk.ru)

Американский актер Джо Дон Бейкер, сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде, скончался на 90-м году жизни. Артиста не стало 7 мая, смерть подтвердили его родственники.
«Прощаясь с Джо Доном, в нашем сердце останутся воспоминания и любовь, которые он нам дарил. Хотя его больше нет, его дух всегда будет рядом, и он станет нашей путеводной звездой. Покойся с миром, Джо Дон. Тебя будет очень не хватать, но никогда не забудут», — сказали родственники Бейкера.
Джо Дон Бейкер родился в Техасе 12 февраля 1936 года. Мужчина был студентом колледжа, занимался футболом и баскетболом, в 1959 году ушел в армию, а потом занялся актерским мастерством в Нью-Йорке. Самая узнаваемая роль датирована 1973 годом в фильме «Широко шагая», где Бейкер играл шерифа.

Кроме того, он играл агента ЦРУ Джека Уэйда в фильмах о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда», «Золотой глаз» и злодея Брэда Уитакера в картине «Искры из глаз».

Читайте также:

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фигуру в купальнике

Джиган рассказал о необычном поздравлении друзей с днем рождения

«Удивительного такта человек!»: Шаврина представила молодого мужа перед смертью сына
#мир
#сша
#актеры
#смерть
#новости
#звёзды
#шоу-бизнес
#кино
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фигуру в купальнике
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в бикини на отдыхе в Дубае
15 мая 2025, 20:55

Мерьем Узерли (Фото: Instagram*/meryemuzerlimeryem)

Фигуру в купальнике показала звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли. Кадры из бассейна в Дубае она опубликовала в соцсетях. Бьюти-обозреватели подчеркнули, что подобные фото редкость для Узерли.
При этом юзеры регулярно говорят о переменах во внешности актрисы. К примеру, два года назад кинозвезду пригласили на Каннский фестиваль. Тогда фанаты подозревали, что Мерьем переборщила с уколами красоты.


Фото: Instagram*/meryemuzerlimeryem

«Наколола себе инъекций тоже», «Что у Мерьем с лицом?», «Выглядит как будто пластику сделала», — писали пользователи.

Однако позже выяснилось, что ничего катастрофического не произошло. Телеведущая Виктория Боня показала Узерли крупным планом в качестве доказательства.

Читайте также:

Джиган рассказал о необычном поздравлении друзей с днем рождения

Стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках»

Экс-участница «Дома-2» Устиненко показала слезы сына от подарка отчима

*Запрещен в РФ
#мир
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#фильм
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате