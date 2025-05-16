«Подтяжку ягодиц»: Анна Хилькевич призналась о мыслях сделать очередную пластическую операцию

Анна Хилькевич (Фото: Telegram-канал @khilkevich_anna)
Актриса Анна Хилькевич уже дважды делала себе подтяжку груди и не скрывает, что в будущем может опять прибегнуть к помощи пластического хирурга. Таким образом звезда хочет сохранить привлекательность.
В первый раз под нож Анна легла в 2011 году. Спустя десять лет и рождение второго ребенка Хилькевич приняла решение в очередной раз сделать маммопластику. Все из-за осложнений, которые проявлялись нарастанием фиброзной ткани.
Пока Анна не собирается вносить изменения в свое тело, хотя не исключает этого в дальнейшем. Пусть актриса и активно занимается спортом и следит за питанием, возраст все же повлияет на внешность звезды. В связи с этим Хилькевич предположила, что может сделать подтяжку ягодиц.
Сейчас актриса довольна своим внешним видом. В свои 38 Хилькевич до сих пор появляется на обложках журналов и поражает фанатов физической формой. При этом Анна говорит, что к 45 она захочет сохранить молодость.
На данный момент Анна находится в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Пара вместе уже 10 лет и у них три общих ребенка, при чем все девочки.
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Пока Анна не собирается вносить изменения в свое тело, хотя не исключает этого в дальнейшем. Пусть актриса и активно занимается спортом и следит за питанием, возраст все же повлияет на внешность звезды. В связи с этим Хилькевич предположила, что может сделать подтяжку ягодиц.
«Если в будущем я пойму, что мне требуется пластика, возможно, я сделаю какую-нибудь операцию на тело. Подтяжку ягодиц, например, если вдруг спорт не поможет. Но я, честно, верю, что все будет нормально», — цитирует Анну Starhit.
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Сейчас актриса довольна своим внешним видом. В свои 38 Хилькевич до сих пор появляется на обложках журналов и поражает фанатов физической формой. При этом Анна говорит, что к 45 она захочет сохранить молодость.
«Я так смотрю, что, наверное, к 45 годам мне как будто захочется сохранить молодость, вернуться в прошлое… Ну а может мне не нужно будет, может, я справлюсь и так… Да, и самое главное, что муж тоже стареет, и мы с ним вместе смеемся, что мы будем миленькие, старенькие», — говорит звезда.
На данный момент Анна находится в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Пара вместе уже 10 лет и у них три общих ребенка, при чем все девочки.
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Иван Мусатов