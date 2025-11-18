Ирина Шейк запретила дочери от Брэдли Купера пользоваться гаджетами

18 ноября 2025, 20:21

Ирина Шейк ограничила 8-летней дочери доступ к интернету

Ирина Шейк (Фото: Instagram* / @irinashayk)

8-летняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера растёт почти без интернета — модель сознательно ограничивает девочке доступ к гаджетам.





В интервью People Шейк подчеркнула, что бездумный скроллинг и зависимость от экранов она и Купер считают вредными, поэтому стараются заменить технологии настоящим живым опытом.





«У неё совсем минимальный доступ к цифровым технологиям, практически нулевой. Лучшее, что можно дать ребёнку, — растить его в любящей семье», — сказала супермодель.