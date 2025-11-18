Ирина Шейк запретила дочери от Брэдли Купера пользоваться гаджетами
Ирина Шейк ограничила 8-летней дочери доступ к интернету
8-летняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера растёт почти без интернета — модель сознательно ограничивает девочке доступ к гаджетам.
В интервью People Шейк подчеркнула, что бездумный скроллинг и зависимость от экранов она и Купер считают вредными, поэтому стараются заменить технологии настоящим живым опытом.
«У неё совсем минимальный доступ к цифровым технологиям, практически нулевой. Лучшее, что можно дать ребёнку, — растить его в любящей семье», — сказала супермодель.При этом Лея уже понимает специфику работы родителей — их постоянные перелёты и занятость. По словам Шейк, девочка не обижается на редкие семейные встречи: вместо этого родители делают всё, чтобы подарить ей эмоциональную опору. Они учат дочь общаться, строить дружбу, быть внимательной к людям и дарить любовь.
Шейк уверена, что эти навыки важнее смартфонов и социальных сетей. Однако в Сети уже гадают, насколько строгое цифровое воспитание скажется в будущем — и не придётся ли Лее «перерабатывать детство» на сеансах психотерапии.