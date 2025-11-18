«Буду тебя покусывать»: Ксения Бородина раскрыла причину слухов Собчак
Бородина заявила, что не обиделась на Собчак из-за заявлений о скором разводе
Ксения Бородина отреагировала на заявления Ксении Собчак о своём возможном разводе. Телеведущая сообщила в Telegram-канале, что эти слова её не задели.
Бородина предположила, что Собчак распространяет подобные слухи о её отношениях с Николаем Сердюковым из-за отказа дать ей интервью.
«Обидно бывает, когда ты пытаешься скрыть, а тут твой секрет рассказали и опозорили. А это был пук в воздух, ну, типа ты ко мне не идёшь на интервью, буду тебя покусывать теперь, где будет иметь эту возможность», — написала телеведущая.Бородина заявила, что такая тактика не поможет Собчак уговорить её на беседу.
«Я вот ей развода не желаю и никогда не желала. Как и любой женщине, ей бывает нелегко, я уверена в этом. Пусть, наоборот, живёт долго и счастливо», — добавила она.Ранее Ксения Собчак набросилась на Бориса Корчевникова из-за Хэллоуина.