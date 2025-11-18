«Я оторопел»: Филипп Киркоров рассказал о наглом предложении Овсянниковой

18 ноября 2025, 19:48

Киркоров объяснил, как Марго Овсянникова стала его подопечной

Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Филипп Киркоров и Марго Овсянникова выступили в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где представили свою новую песню «Лови огни».





На вопрос ведущих о том, как он выбирает артистов для сотрудничества, Киркоров ответил, что судьба часто сводит с нужными людьми. О знакомстве с Овсянниковой певец рассказал, что его поразила её уверенность.

«Марго появилась внезапно, так же самоуверенно заявив о себе, что она молодая Мадонна, что она хочет петь, что она хочет со мной дуэт. Я оторопел, потому что не каждый молодой артист со мной заговорит с таким напором. И невозможно было не обратить на неё внимание», — рассказал Филипп.

