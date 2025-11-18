«Сейчас я свободен»: Стас Пьеха раскрыл, какая девушка сможет его заинтересовать

18 ноября 2025, 19:59

Певец Стас Пьеха перечислил качества, которые он ценит в женщинах

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Певец Стас Пьеха рассказал, какой он видит идеальную спутницу жизни.





В интервью «Газете.Ru» 45-летний артист отметил, что сейчас не встречается ни с кем. На вопрос о том, какая девушка может привлечь его внимание, Пьеха ответил, что она должна произвести на него впечатление уникальности с первой встречи.

«Она должна так на меня смотреть, чтобы я понял, что действительно ей интересен. Мне нравится натуральный цвет волос, естественность, когда нет чрезмерного увлечения косметологией. На мой взгляд, человек себя не принимает, когда позволяет много вмешательств во внешность, а значит — и меня может не принять», — поделился артист.