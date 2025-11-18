«Сейчас я свободен»: Стас Пьеха раскрыл, какая девушка сможет его заинтересовать
Певец Стас Пьеха перечислил качества, которые он ценит в женщинах
Певец Стас Пьеха рассказал, какой он видит идеальную спутницу жизни.
В интервью «Газете.Ru» 45-летний артист отметил, что сейчас не встречается ни с кем. На вопрос о том, какая девушка может привлечь его внимание, Пьеха ответил, что она должна произвести на него впечатление уникальности с первой встречи.
«Она должна так на меня смотреть, чтобы я понял, что действительно ей интересен. Мне нравится натуральный цвет волос, естественность, когда нет чрезмерного увлечения косметологией. На мой взгляд, человек себя не принимает, когда позволяет много вмешательств во внешность, а значит — и меня может не принять», — поделился артист.Пьеха подчеркнул, что ему нужна спутница в балансе, с общим культурным кодом. Музыкант добавил, что избегает девушек, которые часто выпивают или перекладывают на него ответственность за свои переживания.