«Люди ждали»: t.A.T.u прокомментировали свое долгожданное воссоединение

06 июля 2026, 16:15

Волкова и Катина признались, что для них значит возвращение t.A.T.u на сцену

Юлия Волкова и Елена Катина (Фото: Instagram* / @lenakatina)

Группа t.A.T.u впервые после громкого выступления на VK Fest в Санкт-Петербурге поделилась эмоциями от своего воссоединения. Юлия Волкова и Лена Катина признались, что совместное возвращение на сцену стало для них особенным событием, а реакция поклонников превзошла ожидания. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам участниц дуэта, они внимательно следят за комментариями фанатов и знали, что зрители давно мечтали снова увидеть их вместе.





«То количество прожитых лет совместных — без слов. Мы читаем комментарии, конечно, люди ждали, понятно было, что если мы вернемся вместе на одну сцену — это будет феерия. Каждая песня абсолютно для нас дорога, это прожитые наши моменты жизни, наше взросление», — рассказали артистки.