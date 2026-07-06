«Люди ждали»: t.A.T.u прокомментировали свое долгожданное воссоединение
Волкова и Катина признались, что для них значит возвращение t.A.T.u на сцену
Группа t.A.T.u впервые после громкого выступления на VK Fest в Санкт-Петербурге поделилась эмоциями от своего воссоединения. Юлия Волкова и Лена Катина признались, что совместное возвращение на сцену стало для них особенным событием, а реакция поклонников превзошла ожидания. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам участниц дуэта, они внимательно следят за комментариями фанатов и знали, что зрители давно мечтали снова увидеть их вместе.
«То количество прожитых лет совместных — без слов. Мы читаем комментарии, конечно, люди ждали, понятно было, что если мы вернемся вместе на одну сцену — это будет феерия. Каждая песня абсолютно для нас дорога, это прожитые наши моменты жизни, наше взросление», — рассказали артистки.Лена Катина также призналась, что, несмотря на многолетний сценический опыт, до сих пор испытывает сильное волнение перед каждым выходом к зрителям. Однако, по словам певицы, эмоции от встречи с публикой полностью оправдывают все переживания.
Выступление t.A.T.u на VK Fest стало одним из самых обсуждаемых моментов фестиваля и вызвало большой отклик среди поклонников группы.