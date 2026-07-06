«Сразу стал окучивать женщин»: Седокова высказалась о поведении Череватого на съёмках

06 июля 2026, 15:20

Седокова рассказала о странных поступках Череватого в шоу «Мастер игры»

Влад Череватый (Фото: Instagram* / @vlad__cherevatyi)

Анна Седокова поделилась впечатлениями от участия в проекте «Мастер игры» и рассказала о поведении экстрасенса Влада Череватого, которое показалось ей необычным. Об этом певица заявила в эфире «Шоу Воли».





По словам артистки, съёмки в проекте стали для неё серьёзным эмоциональным испытанием, а атмосфера на площадке была максимально напряжённой и нестандартной.



Особое внимание Седокова уделила действиям Череватого, отметив, что он с первых дней начал активно взаимодействовать с другими участниками и использовать свои «практики» в игре.





«Влад прямо с утра приносил всем подклады. Он сразу стал окучивать женщин. Кладбищенскую земельку раздавал, наверное. Ходил, делал подарки, а некоторым срезал волосы», — рассказала певица.