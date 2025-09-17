«Исчерпаны человеческие ресурсы»: психолог объяснила агрессию Расторгуева
Психолог Добродская: Расторгуеву нужен отдых
Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев не случайно так резко ответил на вопрос о гонорарах — у его реакции есть объяснение.
Такое мнение в беседе с URA.RU выразила психолог Ирина Добродская. По её словам, у публичных людей, особенно в возрасте, часто иссякают внутренние ресурсы. Повышенное внимание и назойливые вопросы раздражают, но это не обязательно агрессия к журналистам — скорее проявление усталости и эмоционального истощения.
«Просто исчерпаны человеческие ресурсы», — добавила собеседница.Расторгуев жёстко отреагировал на вопрос о гонорарах. Люди рядом с репортёром опасались, что ситуация может перерасти в потасовку. Сам артист уже не в первый раз попадает в поле зрения из‑за похожих резких реакций.
Добродская рекомендует в таких случаях восстановить ресурсы: больше отдыхать, правильно распределять нагрузку, а в крайнем случае рассмотреть уход со сцены, хотя сначала стоит попробовать просто отдохнуть.
Николай Расторгуев выступает на большой сцене почти полвека. В 2002 году он получил звание народного артиста. Существует мнение, что «Любэ» — любимая группа президента Владимира Путина, но продюсер коллектива Игорь Матвиенко пояснил, что этот стереотип возник после визита главы государства на их концерт в Сочи.