«Исчерпаны человеческие ресурсы»: психолог объяснила агрессию Расторгуева

17 сентября 2025, 17:51

Психолог Добродская: Расторгуеву нужен отдых

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев не случайно так резко ответил на вопрос о гонорарах — у его реакции есть объяснение.





Такое мнение в беседе с URA.RU выразила психолог Ирина Добродская. По её словам, у публичных людей, особенно в возрасте, часто иссякают внутренние ресурсы. Повышенное внимание и назойливые вопросы раздражают, но это не обязательно агрессия к журналистам — скорее проявление усталости и эмоционального истощения.





«Просто исчерпаны человеческие ресурсы», — добавила собеседница.

