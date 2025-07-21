«Сразу и не отличить»: Певец Николай Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном

21 июля 2025, 17:58

Николай Расторгуев исполнил со старшим сыном Павлом песню «Конь»

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном Павлом. Родственники совместно исполнили песню «Конь», а поклонники 68-летнего артиста отметили, что наследник Николая очень похож на него. Об этом сообщает Пятый канал.