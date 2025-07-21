«Сразу и не отличить»: Певец Николай Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном
Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном Павлом. Родственники совместно исполнили песню «Конь», а поклонники 68-летнего артиста отметили, что наследник Николая очень похож на него. Об этом сообщает Пятый канал.
Расторгуев стал участником фестиваля VK Fest-2025. Музыкант спел вместе с сыном и композитором Игорем Матвиенко. Выступали артисты в рамках мероприятия без инструментального сопровождения. Отмечается, что публика очень поддерживала их во время концерта.
Зрители, увидевшие певца вместе с сыном, были поражены тем, насколько они похожи внешне. Вдобавок, Павел вышел на сцену в образе воеводы Фёдора, которого ранее играл его отец в этно-опере «Князь Владимир». Оказалось, что сын артиста заменит его в постановке, о чём музыкант сообщил поклонникам во время мероприятия.
Следует отметить, что Павел отличается аналогичными отцу вокальными данными, так что опера ничего не потеряет из-за смены артистов.
Читайте также: