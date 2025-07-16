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«Это большая гордость»: Расторгуев высказался о санкциях ЕС против него

Лидер группы «Любэ» Расторгуев гордится тем, что ЕС ввёл против него санкции
лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев гордится тем, что Европейский союз ввёл против него санкции после начала спецоперации.



Он добавил, что легко проживёт без поездок в Европу.

«Для такого патриота, как я, — это большая гордость, то, что так сильно они беснуются и готовы всех, кто любит Россию и поддерживает её, задушить <…> своими санкциями. Даже если век мне не видать Европы, как-то переживу этот момент», — сказал Расторгуев в интервью изданию «Общественная Служба Новостей».
По его словам, до санкций коллектив выступал в европейских странах. Так, у группы «Любэ» были гастроли в Германии, Болгарии, Скандинавии, но музыканты пели для русскоязычных слушателей.

Расторгуев подчеркнул, что сейчас даже нет желания посещать Европу, учитывая то, какую она ведёт агрессивную и недружелюбную политику в отношении России.
Анастасия Чубина

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