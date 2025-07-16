«Это большая гордость»: Расторгуев высказался о санкциях ЕС против него
Лидер группы «Любэ» Расторгуев гордится тем, что ЕС ввёл против него санкции
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев гордится тем, что Европейский союз ввёл против него санкции после начала спецоперации.
Он добавил, что легко проживёт без поездок в Европу.
«Для такого патриота, как я, — это большая гордость, то, что так сильно они беснуются и готовы всех, кто любит Россию и поддерживает её, задушить <…> своими санкциями. Даже если век мне не видать Европы, как-то переживу этот момент», — сказал Расторгуев в интервью изданию «Общественная Служба Новостей».По его словам, до санкций коллектив выступал в европейских странах. Так, у группы «Любэ» были гастроли в Германии, Болгарии, Скандинавии, но музыканты пели для русскоязычных слушателей.
Расторгуев подчеркнул, что сейчас даже нет желания посещать Европу, учитывая то, какую она ведёт агрессивную и недружелюбную политику в отношении России.