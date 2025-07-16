«Это большая гордость»: Расторгуев высказался о санкциях ЕС против него

16 июля 2025, 17:32

Лидер группы «Любэ» Расторгуев гордится тем, что ЕС ввёл против него санкции

лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев гордится тем, что Европейский союз ввёл против него санкции после начала спецоперации.





Он добавил, что легко проживёт без поездок в Европу.

«Для такого патриота, как я, — это большая гордость, то, что так сильно они беснуются и готовы всех, кто любит Россию и поддерживает её, задушить <…> своими санкциями. Даже если век мне не видать Европы, как-то переживу этот момент», — сказал Расторгуев в интервью изданию «Общественная Служба Новостей».