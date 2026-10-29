«Ищу, где снять квартиру»: блогер Мадам Кака расплакалась из-за развода

29 октября 2026, 18:45

Блогер Мадам Кака заявила, что потратила почти $2 млн за восемь лет брака

Мадам Кака (Фото: Instagram* / @madam_kaka)

Блогер Мадам Кака (настоящее имя — Полина Трубенкова) не смогла сдержать слёз, рассказывая о разводе с Константином Коваленко. В интервью Мадонне Мур она призналась, что за восемь лет совместной жизни вложила в семью почти 2 миллиона долларов.





По словам Полины, раньше она не следила за расходами, поскольку доверяла супругу и верила в его возможности. Однако во время расставания ей пришлось пересмотреть отношение к семейным финансам.





«Моя проблема в том, что я не умею считать», — призналась Мадам Кака.

«Я потратила за весь наш брак почти 2 миллиона долларов. У меня сейчас осталось 3 миллиона рублей. Я хожу и ищу, где мне снять квартиру», — поделилась Мадам Кака.