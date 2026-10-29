«Ищу, где снять квартиру»: блогер Мадам Кака расплакалась из-за развода
Блогер Мадам Кака заявила, что потратила почти $2 млн за восемь лет брака
Блогер Мадам Кака (настоящее имя — Полина Трубенкова) не смогла сдержать слёз, рассказывая о разводе с Константином Коваленко. В интервью Мадонне Мур она призналась, что за восемь лет совместной жизни вложила в семью почти 2 миллиона долларов.
По словам Полины, раньше она не следила за расходами, поскольку доверяла супругу и верила в его возможности. Однако во время расставания ей пришлось пересмотреть отношение к семейным финансам.
«Моя проблема в том, что я не умею считать», — призналась Мадам Кака.Она также рассказала, что супруги почти за год выплатили ипотеку за семейное жильё. Первоначальный взнос, по словам блогера, составил около 20–25 миллионов рублей, а часть ипотечных платежей взял на себя Константин.
Осознать, сколько денег ушло на совместную жизнь, Полине помогла подруга Карина Истомина. Перечисляя ей свои расходы за годы брака, блогер постепенно увидела общую картину и поняла масштаб потраченных средств.
«Я потратила за весь наш брак почти 2 миллиона долларов. У меня сейчас осталось 3 миллиона рублей. Я хожу и ищу, где мне снять квартиру», — поделилась Мадам Кака.Сейчас одним из главных вопросов остаётся раздел недвижимости. По словам Полины, бывший муж хочет получить за дом не менее 95 миллионов рублей. При этом у блогера, как она утверждает, нет достаточных средств, чтобы выплатить ему половину стоимости жилья и при этом сохранить дом за собой.