«В Москве задувает под карниз»: Виталий Гогунский объяснил, почему не качает пресс
Актёр Виталий Гогунский высказался о лишнем весе и отказе от атлетичной фигуры
Актёр Виталий Гогунский рассказал, почему не стремится к рельефному прессу и атлетичному телосложению. В беседе с «Пятым каналом» артист признался, что не считает выраженные мышцы обязательным условием привлекательной внешности и предпочитает сохранять более естественную форму.
По словам Гогунского, кубики на животе подходят далеко не каждому. Он с юмором отметил, что в московском климате слишком рельефная фигура может оказаться не самым практичным вариантом.
«Вы знаете, каждому своё. Кому-то идут кубики. Я скажу, что с кубиками немножко в Москве задувает под карниз просто. Если б ты где-то был в южном месте, то кубики у тебя, наверно, там как-то естественно появляются. Но в Москве я предпочитаю лёгенькую защиту», — поделился актёр.Кроме того, Гогунский обратил внимание на профессиональную сторону вопроса. По его мнению, внешность артиста тесно связана с экранным образом, к которому привыкли зрители. Поэтому существенные изменения фигуры могут повлиять на восприятие актёра публикой и даже отразиться на его карьере.