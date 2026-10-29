«В Москве задувает под карниз»: Виталий Гогунский объяснил, почему не качает пресс

29 октября 2026, 17:58

Актёр Виталий Гогунский высказался о лишнем весе и отказе от атлетичной фигуры

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* / @gogunskv)

Актёр Виталий Гогунский рассказал, почему не стремится к рельефному прессу и атлетичному телосложению. В беседе с «Пятым каналом» артист признался, что не считает выраженные мышцы обязательным условием привлекательной внешности и предпочитает сохранять более естественную форму.





По словам Гогунского, кубики на животе подходят далеко не каждому. Он с юмором отметил, что в московском климате слишком рельефная фигура может оказаться не самым практичным вариантом.





«Вы знаете, каждому своё. Кому-то идут кубики. Я скажу, что с кубиками немножко в Москве задувает под карниз просто. Если б ты где-то был в южном месте, то кубики у тебя, наверно, там как-то естественно появляются. Но в Москве я предпочитаю лёгенькую защиту», — поделился актёр.