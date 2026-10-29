«Сама принцесса, а дочь — чайник»: Пэрис Хилтон ответила хейтерам

29 октября 2026, 17:39

Пэрис Хилтон раскритиковали за костюм дочери на Хеллоуин

Пэрис Хилтон (Фото: Instagram* / @parishilton)

Пэрис Хилтон столкнулась с критикой в социальных сетях из-за семейных костюмов на Хеллоуин. Певица по традиции подготовила несколько праздничных образов: сначала повторила культовый наряд Бритни Спирс, а затем вместе с семьёй перевоплотилась в персонажей мультфильма «Красавица и чудовище».





Однако пользователи обратили внимание на выбор костюмов для самой Пэрис и её дочери Лондон. Знаменитость предстала в образе принцессы Белль, а девочке достался костюм чайника миссис Поттс. Некоторые комментаторы посчитали такой выбор несправедливым и принялись критиковать Хилтон.



Пэрис не оставила замечания без ответа и объяснила, что дочь сама выбрала персонажа для праздничного перевоплощения. По словам певицы, Лондон захотела нарядиться Чипом — маленькой чашкой и сыном миссис Поттс из мультфильма.





«Она сказала, что хочет одеться как Чип [кружка]. Это её любимый персонаж в мультике», — пояснила Хилтон.