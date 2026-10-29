«Как можно быть таким идиотом»: Катя Гордон набросилась на Егора Крида
Катя Гордон обвинила Егора Крида в необразованности из-за кофты
Юрист Катя Гордон резко раскритиковала Егора Крида из-за кофты с изображением героя фильма «Иди и смотри». Звёздная правозащитница прокомментировала в соцсетях разгоревшийся скандал и усомнилась в культурной осведомлённости певца, который называет себя «милым ублюдком».
Гордон рассказала, что познакомилась с картиной во время учёбы на Высших курсах режиссёров в мастерской Петра Тодоровского. По её словам, фильм произвёл на неё настолько тяжёлое впечатление, что она до сих пор воспринимает его как травмирующий опыт. Поэтому юрист не понимает, как Крид мог не знать о существовании этой картины и её значении.
«То его одни большие дяди выкупают, то другие большие дяди защищают. Чувак такой продуманный, но я не думала, что такой необразованный и глупый. Как можно делать подобные вещи? Я не понимаю. Либо ты совсем оторвался от реальности, или ты пропустил мимо образование и вообще не ориентируешься в каком-то культурном коде даже собственной страны», — заявила Гордон.Она также подчеркнула, что публичные артисты должны помнить об ответственности перед своей аудиторией и учитывать исторический контекст, когда используют образы, связанные с трагическими событиями. По мнению юриста, известность не освобождает человека от необходимости понимать, какие чувства его действия могут вызвать у окружающих.
В завершение Гордон вновь обратилась к самоопределению Крида «милый ублюдок», заявив, что готова принять эту характеристику только без слова «милый». Свою позицию она завершила эмоциональным вопросом: «Конечно, если коротко, как можно быть таким идиотом?»