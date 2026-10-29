«Как можно быть таким идиотом»: Катя Гордон набросилась на Егора Крида

29 октября 2026, 18:34

Катя Гордон обвинила Егора Крида в необразованности из-за кофты

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист Катя Гордон резко раскритиковала Егора Крида из-за кофты с изображением героя фильма «Иди и смотри». Звёздная правозащитница прокомментировала в соцсетях разгоревшийся скандал и усомнилась в культурной осведомлённости певца, который называет себя «милым ублюдком».





Гордон рассказала, что познакомилась с картиной во время учёбы на Высших курсах режиссёров в мастерской Петра Тодоровского. По её словам, фильм произвёл на неё настолько тяжёлое впечатление, что она до сих пор воспринимает его как травмирующий опыт. Поэтому юрист не понимает, как Крид мог не знать о существовании этой картины и её значении.





«То его одни большие дяди выкупают, то другие большие дяди защищают. Чувак такой продуманный, но я не думала, что такой необразованный и глупый. Как можно делать подобные вещи? Я не понимаю. Либо ты совсем оторвался от реальности, или ты пропустил мимо образование и вообще не ориентируешься в каком-то культурном коде даже собственной страны», — заявила Гордон.