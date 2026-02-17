«Пополнение в семье»: Стало известно, зачем Анна Asti покинула Россию
Певица Анна Asti приехала в Испанию для покупки лошадей
Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) прилетела в Испанию для выбора лошадей. О своей поездке артистка рассказала в личном блоге.
Певица рассказала, что давно мечтала о собственной лошади. В детстве она замирала от восторга при виде этих животных. Сейчас в хозяйстве Дзюбы живут 12 лошадей и один пони.
Первую лошадь Анна завела только год назад. Она пояснила, что «сорвалась» и совершила эту покупку, но в итоге обрела «прекрасную подругу».
«Сейчас я в Испании, ищу самых прекрасных андалузских лошадей для пополнения нашей семьи. Моя мечта — построить ранчо для любителей и профессионалов, для лошадей и людей», — поделилась певица.Девушка призналась, что «красивущие спортивные» животные вызывают у неё слёзы. Артистка добавила, что сейчас занимается восстановлением деревни. Без лошадей певица уже не представляет свою жизнь.