«Пополнение в семье»: Стало известно, зачем Анна Asti покинула Россию

17 февраля 2026, 12:24

Певица Анна Asti приехала в Испанию для покупки лошадей

Анна Дзюба (Фото: Telegram @anna_asti)

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) прилетела в Испанию для выбора лошадей. О своей поездке артистка рассказала в личном блоге.





Певица рассказала, что давно мечтала о собственной лошади. В детстве она замирала от восторга при виде этих животных. Сейчас в хозяйстве Дзюбы живут 12 лошадей и один пони.



Первую лошадь Анна завела только год назад. Она пояснила, что «сорвалась» и совершила эту покупку, но в итоге обрела «прекрасную подругу».

«Сейчас я в Испании, ищу самых прекрасных андалузских лошадей для пополнения нашей семьи. Моя мечта — построить ранчо для любителей и профессионалов, для лошадей и людей», — поделилась певица.