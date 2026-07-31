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Адвокат раскрыл тактику молчания Лерчек на фоне нового витка уголовного дела

Адвокат Бенхин: отказ Лерчек от комментариев входит в новую линию защиты
Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) хранит молчание при встречах с журналистами по указанию своего защитника. Такое предположение высказал адвокат Александр Бенхин.



В беседе с «Абзацем» Бенхин заявил, что прямой зависимости между общением с прессой и судебным решением не существует, однако косвенное влияние прослеживается.

«Сейчас сложно анализировать ситуацию. Позиция защиты сейчас гораздо более слабее стала, чем была раньше. Видимо, ей сказали молчать — 100% это линия защиты такая: лишнего ничего не говори, молчи, от комментариев отказывайся, мы всё сами за тебя вырулим», — заявил юрист.
При этом Бенхин исключил возможность реального тюремного заключения для Лерчек и указал на неопределённость в части финансовых последствий.
Ольга Щелокова

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