Адвокат раскрыл тактику молчания Лерчек на фоне нового витка уголовного дела

31 июля 2026, 18:04

Адвокат Бенхин: отказ Лерчек от комментариев входит в новую линию защиты

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) хранит молчание при встречах с журналистами по указанию своего защитника. Такое предположение высказал адвокат Александр Бенхин.





В беседе с «Абзацем» Бенхин заявил, что прямой зависимости между общением с прессой и судебным решением не существует, однако косвенное влияние прослеживается.

«Сейчас сложно анализировать ситуацию. Позиция защиты сейчас гораздо более слабее стала, чем была раньше. Видимо, ей сказали молчать — 100% это линия защиты такая: лишнего ничего не говори, молчи, от комментариев отказывайся, мы всё сами за тебя вырулим», — заявил юрист.