«Исключила сахар»: Алсу после возвращения на сцену отказалась от вредного

05 ноября 2025, 04:51

Певица Алсу рассказала об изменении образа жизни после возвращения на сцену

Алсу (Фото: Telegram / @alsouofficial)

После расставания с Яном Абрамовым певица Алсу вернулась к насыщенному гастрольному графику, который не вела на протяжении многих лет. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, артистка серьёзно пересмотрела свой образ жизни и ввела строгие ограничения, пишет 7days.





Главным приоритетом для певицы стало улучшение самочувствия, а не похудение. Она полностью отказалась от сахара и на два месяца исключила кофе из рациона. Кроме того, Алсу начала регулярно заниматься спортом, включая тренировки даже в периоды отдыха.



«Диета, питание и спортивный образ жизни. Теперь даже на отдыхе я стараюсь заниматься спортом. Это тоже для меня что-то новенькое», — поделилась звезда.