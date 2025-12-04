«Не была в метро лет 10!»: Лолита выбрала подземный транспорт, чтобы успеть на самолёт

04 декабря 2025, 15:33

Лолита нарушила 10-летний «мораторий» на метро из-за пробок по пути в аэропорт

Лолита (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

Лолита призналась, что впервые за десять лет воспользовалась московским метро.





В своём блоге в запрещённой соцсети певица рассказала, что из-за огромных пробок рисковала опоздать на рейс в Бишкек. Чтобы не потерять время, она отказалась от такси и отправилась в подземку, а затем пересела на аэроэкспресс.





«Чтобы быть до конца честной, дорога в Бишкек у меня уже тяжёлая. Такие пробки! Ребят, я не была в метро лет 10! Поехала на аэроэкспрессе, надеюсь, доеду», — поделилась артистка.