«Не была в метро лет 10!»: Лолита выбрала подземный транспорт, чтобы успеть на самолёт
Лолита нарушила 10-летний «мораторий» на метро из-за пробок по пути в аэропорт
Лолита призналась, что впервые за десять лет воспользовалась московским метро.
В своём блоге в запрещённой соцсети певица рассказала, что из-за огромных пробок рисковала опоздать на рейс в Бишкек. Чтобы не потерять время, она отказалась от такси и отправилась в подземку, а затем пересела на аэроэкспресс.
«Чтобы быть до конца честной, дорога в Бишкек у меня уже тяжёлая. Такие пробки! Ребят, я не была в метро лет 10! Поехала на аэроэкспрессе, надеюсь, доеду», — поделилась артистка.Ранее Лолита прокомментировала обвинения в мошенничестве, связанные с продажей недвижимости на Бали. Она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к схемам скандального риелтора, из-за которых критике подверглась также Лариса Гузеева. По словам певицы, их сотрудничество касалось только одного проекта — помощи семье, нуждавшейся в жилье.