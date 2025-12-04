Достижения.рф

SHAMAN — под прицелом: концерт в Белгороде отменили из-за угрозы ракетного удара

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

Певец SHAMAN отменил два своих концерта в Белгороде — по его словам, на площадку, где должны были выступления, надвигалась угроза со стороны ВСУ. Об этом сообщает StarHit.



По прибытии в город SHAMAN и его команда узнали, что дом культуры «Энергомаш» оцеплён, зрителям не разрешают вход, а ситуация классифицирована как возможный «теракт».

В своём Telegram-канале возлюбленная SHAMAN'а Екатерина Мизулина заявила, что «провокации» планировались в момент исполнения гимна России — именно тогда якобы мог быть нанесён удар.

SHAMAN извинился перед поклонниками за отмену концертов и подчеркнул, что безопасность людей для него превыше всего.

