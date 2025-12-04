SHAMAN — под прицелом: концерт в Белгороде отменили из-за угрозы ракетного удара

04 декабря 2025, 17:05

SHAMAN’а пытались убить во время концерта в Белгороде

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

Певец SHAMAN отменил два своих концерта в Белгороде — по его словам, на площадку, где должны были выступления, надвигалась угроза со стороны ВСУ. Об этом сообщает StarHit.