«Испанский стыд и кринж»: Ольга Парфенюк расплакалась после конфликта с Анной Асти
Ольга Парфенюк эмоционально высказалась о конфликте с Анной Асти, который начался после её критики концерта певицы в 2024 году.
Тогда ведущая «Женского форума» призналась, что ей не хватило энергетики выступления артистки.
В ответ Анна Асти резко отреагировала и во время одного из концертов публично назвала Парфенюк дурой. По словам Ольги, она была шокирована таким поворотом, ведь сама является поклонницей певицы и не ожидала подобной реакции.
В интервью FameTime TV Парфенюк призналась, что испытала сильный дискомфорт и стыд из-за произошедшего. Она отметила, что ей было неприятно услышать оскорбление на многотысячную аудиторию без возможности ответить. Более того, блогерша настолько тяжело переживала ситуацию, что даже не смогла досмотреть вирусное видео до конца.
После того как ролик разлетелся по сети, Ольга долгое время находилась в тревоге и опасалась негативной реакции публики. Однако, к её удивлению, многие пользователи поддержали именно её сторону.
