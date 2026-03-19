Муж Маши Распутиной связал скандал с их домом в Подмосковье и дело Долиной
Певица Маша Распутина (настоящее имя — Алла Агеева) направила открытое письмо председателю Верховного суда Игорю Краснову из-за имущественного спора о доме в Одинцовском районе Московской области.
Как сообщил изданию NEWS.ru муж артистки Виктор Захаров, судебные разбирательства длятся уже 2,5 года.
«Сначала мы выносить это не хотели, но начался судебный беспредел: нас не слышат, другую сторону слушают. Требуют, чтобы дом признали роскошью. Это дурдом, беспредел! Она (Маша Распутина. — прим. ред.) очень надеется на нового председателя Верховного суда Краснова, который умеет ставить судей на место и показал себя в деле Долиной», — высказался Виктор.Кроме того, муж певицы рассказал, что около 30 лет не живёт с бывшей женой, инициировавшей раздел имущества. После расставания с ней он вложил в недвижимость значительные средства. Согласно судебной экспертизе, стоимость особняка составляет 90 миллионов рублей.