Дочь Алексея Серебрякова Дарья вышла замуж

26-летняя дочь актера Алексея Серебрякова Дарья вышла замуж. Девушка опубликовала фотографии в свадебном платье в своем личном блоге.
Для знаменательного события девушка выбрала короткое белое платье и светлые ботинки. Еще на Дарье была фата и полупрозрачные перчатки.
Жених дочки Серебрякова надел на свадьбу белую футболку, брюки, длинное пальто и кеды.
Если судить по комментариям, то бракосочетание стало приятной неожиданностью даже для знакомых пары.
Ранее бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что Паша Техник преподал всем важный урок. Телеведущая и блогер рассказала о том, каким на самом деле был умерший рэпер.
Живущая на Бали Айза пожаловалась, что не смогла приехать на церемонию прощания с Пашей в Москве.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Жених дочки Серебрякова надел на свадьбу белую футболку, брюки, длинное пальто и кеды.
Если судить по комментариям, то бракосочетание стало приятной неожиданностью даже для знакомых пары.
«Шок! Поздравляем, счастья молодым!»; «Ну и жук! Ура!»; «Ничего себе, вот это новости! Красотка, поздравляю!», — удивились они.
Ранее бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что Паша Техник преподал всем важный урок. Телеведущая и блогер рассказала о том, каким на самом деле был умерший рэпер.
Живущая на Бали Айза пожаловалась, что не смогла приехать на церемонию прощания с Пашей в Москве.
Читайте также:
«Тебя не спрашивали!»: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука
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«Я вообще ушла от этого»: Лолита больше не появится на шоу «Суперстар!»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева