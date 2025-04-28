Исполнение «гимна Израиля» может обойтись Ивану Урганту в пять миллионов рублей

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)
Телеведущий Иван Ургант может столкнуться с судебными тяжбами за нарушение авторского права. Шоумену грозят штрафные санкции после того, как он исполнил со сцены переделанный «гимн Израиля».
Ургант в ходе празднования своего 47-летия исполнил «гимн Израиля» на мотив песни Олега Газманова «Москва». Теперь подобный перфоманс может обойтись ему в пять миллионов рублей.
Иван уже три года отсутствует на отечественном телевидении, на котором он вел авторское шоу «Вечерний Ургант».
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*запрещен в РФ
«Теоретически Иван Ургант мог получить разрешение в израильском авторском обществе, которое через систему международных договоров могло обратиться в российское. Если обращения не было, речь идет о нарушении авторского права. Закон предусматривает несколько видов размера компенсации. В данном случае компенсация может быть от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Истец может просить любую сумму в этих пределах. Размер будет установлен судом», — сообщил юрист Виктор Осипов в беседе с «Абзацем».К Урганту есть претензии со стороны Газманова. Певца возмутило использование шоуменом его песни «Москва» для новой интерпретации гимна Израиля. Газманов обвинил Урганта в нарушении авторских прав.
Иван уже три года отсутствует на отечественном телевидении, на котором он вел авторское шоу «Вечерний Ургант».
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*запрещен в РФ
Самиров Рамиль