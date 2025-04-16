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«Получил оценку от Дмитрия Пескова»: почему на самом деле Иван Ургант уехал из России? Критика Кадырова и миллионные гонорары

Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

Иван Ургант — известный российский телеведущий, актёр и шоумен, который завоевал любовь зрителей благодаря своему таланту и харизме. Его имя стало синонимом качественного юмора и интересных проектов.
Несмотря на это, артист вот уже несколько лет не появляется на телевидении, и сроки его возвращения по сей день остаются туманны. О жизни и творчестве знаменитого потомка актерской семьи читайте в материале «Радио 1».

Династия артистов


Иван Ургант появился на свет в городе на Неве 16 апреля 1978 года. Его дедушка, Лев Милиндер, был известным актёром Театра комедии в Санкт-Петербурге, а бабушку, Нину Ургант, знали и любили миллионы зрителей по фильму «Белорусский вокзал».

Родители мальчика были не менее популярными личностями. Его мама, Валерия Киселёва, и папа, Андрей Ургант, также были известными актёрами, которые выступали на сцене и снимались в кино.

Иван унаследовал от своего отца весьма звучную фамилию, которая явно указывает на его не совсем русские корни. Иван Ургант никогда не делал секрета из своего происхождения и открыто рассказывает журналистам, что он лишь наполовину русский, а на четверть – еврей и на столько же – эстонец. Благодаря своим еврейским корням, Иван Ургант имеет двойное гражданство – России и Израиля.

Ранние годы


Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

В годовалом возрасте у будущего артиста произошла семейная драма: его родители приняли решение расстаться. Заботу о мальчике взяла на себя бабушка, которую он ласково называл просто по имени, а иногда даже мамой.

Актерская среда сделала свое дело, в парне рано проснулся талант актера. Кроме этого, Ивана тянуло к музыке, впоследствии он освоил несколько музыкальных инструментов и закончил музыкальную школу.

Раздумий о профессии после завершения школы у юного Урганта не было, он поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Будучи студентом второго курса, артист начал играть в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Иван любил актёрскую профессию, но не испытывал удовлетворения от доходов, которые приносили ему театральные постановки.

Начало карьеры

Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

После академии артист начал поиски себя. Занимался музыкой и даже выпустил диск под названием «Звезда». Работал в ресторане, сначала простым, но очень артистичным официантом, а потом сделал ночную развлекательную программу для посетителей заведения. Тогда же в его жизни появилось радио. В 1999 году шутки озорного ведущего можно было услышать на «Супер-радио».

На радиоэфире Ургант не остановился и начал пробовать пробиться на ТВ. Так он перебрался в столицу, где начал свою работу на телеканале MTV. Затем он перешёл на «Россию 1», а в 2005 году его пригласил Первый канал. С этого момента его карьера пошла в гору. Он вёл такие программы, как «Смак», «Прожектор Перис Хилтон», «Большая разница» и «Стенка на стенку». А затем он стал ведущим собственного шоу «Вечерний Ургант».

Помимо этого Иван Ургант снимался в кино, самые известные его работы — «От 180 и выше», «Жесть», «Ёлки», «Выкрутасы».

Востребованный и очень дорогой


Иван Ургант добился желаемой цели и доходов, которые в разы больше обычных актеров. За работу на Первом канале артист получал порядка 20 миллионов в месяц. Востребованность в ведении корпоративов подняла ценник Урганта до внушительных 50 тысяч долларов за вечер.

Кроме этого, у шоумена было множество рекламных контрактов и собственный ресторан под названием «The Сад», который также приносил прибыль.

Ивана Урганта могут признать иноагентом в России
Ивана Урганта могут признать иноагентом в России

Почему Ургант пропал с экранов ТВ?


Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)

После начала СВО Иван Ургант уехал в отпуск. Так звучала официальная версия. Только из отпуска артист не вернулся. Передачу «Вечерний Ургант» убрали из сетки телеэфира.

Весной 2022 года СМИ пестрили заголовками о высказываниях шоумена против начала спецоперации. Публика и многие известные люди разделились во мнениях по отношению к Урганту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ургант — большой патриот.

«Не нужно клеветать на людей и записывать их в пятую колонну», — заявил Песков.

В ответ на слова Пескова последовала критика от главы Чечни Рамзана Кадырова:

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг своей персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот"».

В течение трёх лет Иван Ургант активно выступал с гастролями в разных странах, время от времени возвращаясь в Москву. В 2025 году у него запланированы концерты в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане. Вернётся ли он в Россию на постоянное место жительства и на телевидение, пока неизвестно.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Стало известно откуда ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область
ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область из Сумской области
16 апреля 2025, 12:48

Фото: istockphoto/NiseriN

Боевики ВСУ запускали беспилотники для атаки на Ивановскую область из Сумской области. По предварительной информации, место запуска расположено в 40 километрах от российской границы.
По данным Shot, аппараты летели на расстоянии друг за другом, преодолев, примерно 850 километров. Дроны шли на высоте 2,5 тысячи метров, маршрут был вдоль областных границ.

Украинские беспилотники атаковали Ивановскую область утром, 16 апреля. Shot сообщал, что дроны ВСУ несли на себе боевую часть со взрывчаткой массой примерно 60 килограммов. Одна боевая часть не сдетонировала, позднее ее ликвидировали силовики. В МО РФ информировали, что за полтора часа в Ивановской области было сбито семь дронов противника.

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Минобороны: ПВО уничтожила семь БПЛА ВСУ в Ивановской области за полтора часа
16 апреля 2025, 12:13

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Семь украинских дронов за полтора часа в Ивановской области уничтожила российская противовоздушная оборона. Об этом доложили в МО РФ в среду, 16 апреля.
«Шестнадцатого апреля с 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Боевики ВСУ регулярно атакуют российские территории. В Минобороны России не единожды отмечали, что киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетическим объектам. Москва подчеркивала, что Украина пользуется террористическими методами при ведении боевых действий.

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Политолог ответил, когда закончится СВО
Политолог Перенджиев: СВО может закончиться в 2026 году
16 апреля 2025, 12:07

Фото: iStock/Diy13

Российская спецоперация может закончиться в 2026 году. Так считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
«В настоящее время, несмотря на переговоры, пока все складывается так, что СВО не закончится из-за позиции ЕС, а также непоследовательной, нелогичной позиции Трампа и его администрации в отношении прекращения конфликта. Полное завершение СВО — надо смотреть в 2026 год», — заявил Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

Он уточнил, что более понятной картина станет уже в октябре.

Политолог также обратил внимание на то, что обстановка обостряется на всей мировой арене. Здесь и ситуация вокруг Ирана и в Израиле, активность хуситов, а также конфликт между США и Китаем, в котором будут замешаны Филиппины, Япония и Южная Корея, а также Австралия и Великобритания.

Перенджиев считает, что основное напряжение будет происходить с июля по сентябрь.

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Удар ВСУ по Ивановской области, прорыв обороны в Торецке, бои под Курском: последние новости СВО
16 апреля 2025, 10:35

Фото: iStock/bbsferrari

Приграничные районы Курской и Белгородской областей продолжают оставаться центром интенсивных боевых действий. Вооружённые силы Российской Федерации последовательно вытесняют украинские формирования, успешно отражая попытки прорыва через государственную границу и нанося противнику значительные потери. Несмотря на упорное сопротивление Вооружённых сил Украины, ВС РФ демонстрируют организованность и стойкость, постепенно восстанавливая контроль над важными территориями. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Атака БПЛА на Ивановскую область

На территории Ивановской области силы противовоздушной обороны России успешно отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщается в правительстве региона.

«В Шуе происходит отражение атаки беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы», — говорится в заявлении.
Ответственные службы работают над устранением последствий атак.

Подполье сообщило о планах бойцов бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Подполье сообщило о планах бойцов бригады ВСУ свергнуть Зеленского

Курская область

В Курской области российские вооружённые силы сосредоточили свои усилия на освобождении хутора Олешня и села Горналь, которые остаются последними опорными пунктами ВСУ в приграничной зоне. В районе Олешни идут интенсивные бои: российские войска продвигаются с севера и востока, штурмуя позиции противника на восточной окраине балки.

За последние сутки было уничтожено несколько групп подкреплений, переброшенных ВСУ из Юнаковки Сумской области. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские подразделения закрепились в районе урочища к западу от Гуево, создавая условия для дальнейшего наступления на Олешню.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в окрестностях села Горналь и Свято-Николаевского Белогорского монастыря, где силы ВСУ организовали круговую оборону. Противник разместил миномётные и артиллерийские расчёты в монастыре, используя его как укреплённый пункт на стратегически важной высоте.

Фото: iStock/trikolor

Купянское направление

На Купянском направлении наблюдается временное спокойствие, вызванное перегруппировкой сил и ресурсов. После завершения этих мероприятий Вооружённые силы России, скорее всего, возобновят активные действия как на западном, так и на восточном берегу реки Оскол, предполагают военкоры. Для украинских войск в этом районе такое развитие событий представляет серьёзную угрозу, учитывая их ограниченные резервы.

Покровско-Торецкое направление

На участке между Покровском и Торецком российские войска продолжают развивать успех, достигнутый после прорыва линии обороны ВСУ. В районе Сухой Балки российские силы выбили противника из значительной части села, хотя украинские войска всё ещё удерживают северо-восточные окраины. В ближайшие дни российские войска завершат зачистку Сухой Балки и начнут наступление на Старую Николаевку и Романовку. Это создаст возможность выйти в тыл украинской группировки в Петровке и Щербиновке.

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В городском округе Котельники состоялся телемост с городом-побратимом Судаком
16 апреля 2025, 10:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Город Судак в Республике Крым, являющийся городом-побратимом Котельников, 14 апреля отметил 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой важной даты и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в школе №1 города Котельники состоялся телемост с прямым соединением с Судаком, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С поздравлениями к жителям города-побратима обратились глава городского округа Котельники Михаил Соболев, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери отец Павел, учащиеся котельниковских школ, представители Совета депутатов, а также участники СВО и локальных вооружённых конфликтов.

«От всей души поздравляю всех жителей города Судак с праздником! Уже совсем скоро мы вместе отметим наш общий праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наши предки добивались этой Победы плечом к плечу, тяжким трудом и невероятным мужеством. И сегодня мы вновь стоим вместе в борьбе за мир и справедливость в рамках специальной военной операции. И я уверен, Победа обязательно будет за нами!», — сказал Соболев.

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#город
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