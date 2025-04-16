«Получил оценку от Дмитрия Пескова»: почему на самом деле Иван Ургант уехал из России? Критика Кадырова и миллионные гонорары

Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)
Иван Ургант — известный российский телеведущий, актёр и шоумен, который завоевал любовь зрителей благодаря своему таланту и харизме. Его имя стало синонимом качественного юмора и интересных проектов.
Несмотря на это, артист вот уже несколько лет не появляется на телевидении, и сроки его возвращения по сей день остаются туманны. О жизни и творчестве знаменитого потомка актерской семьи читайте в материале «Радио 1».
Иван Ургант появился на свет в городе на Неве 16 апреля 1978 года. Его дедушка, Лев Милиндер, был известным актёром Театра комедии в Санкт-Петербурге, а бабушку, Нину Ургант, знали и любили миллионы зрителей по фильму «Белорусский вокзал».
Родители мальчика были не менее популярными личностями. Его мама, Валерия Киселёва, и папа, Андрей Ургант, также были известными актёрами, которые выступали на сцене и снимались в кино.
Иван унаследовал от своего отца весьма звучную фамилию, которая явно указывает на его не совсем русские корни. Иван Ургант никогда не делал секрета из своего происхождения и открыто рассказывает журналистам, что он лишь наполовину русский, а на четверть – еврей и на столько же – эстонец. Благодаря своим еврейским корням, Иван Ургант имеет двойное гражданство – России и Израиля.
Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)
В годовалом возрасте у будущего артиста произошла семейная драма: его родители приняли решение расстаться. Заботу о мальчике взяла на себя бабушка, которую он ласково называл просто по имени, а иногда даже мамой.
Актерская среда сделала свое дело, в парне рано проснулся талант актера. Кроме этого, Ивана тянуло к музыке, впоследствии он освоил несколько музыкальных инструментов и закончил музыкальную школу.
Раздумий о профессии после завершения школы у юного Урганта не было, он поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Будучи студентом второго курса, артист начал играть в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Иван любил актёрскую профессию, но не испытывал удовлетворения от доходов, которые приносили ему театральные постановки.
После академии артист начал поиски себя. Занимался музыкой и даже выпустил диск под названием «Звезда». Работал в ресторане, сначала простым, но очень артистичным официантом, а потом сделал ночную развлекательную программу для посетителей заведения. Тогда же в его жизни появилось радио. В 1999 году шутки озорного ведущего можно было услышать на «Супер-радио».
На радиоэфире Ургант не остановился и начал пробовать пробиться на ТВ. Так он перебрался в столицу, где начал свою работу на телеканале MTV. Затем он перешёл на «Россию 1», а в 2005 году его пригласил Первый канал. С этого момента его карьера пошла в гору. Он вёл такие программы, как «Смак», «Прожектор Перис Хилтон», «Большая разница» и «Стенка на стенку». А затем он стал ведущим собственного шоу «Вечерний Ургант».
Помимо этого Иван Ургант снимался в кино, самые известные его работы — «От 180 и выше», «Жесть», «Ёлки», «Выкрутасы».
Иван Ургант добился желаемой цели и доходов, которые в разы больше обычных актеров. За работу на Первом канале артист получал порядка 20 миллионов в месяц. Востребованность в ведении корпоративов подняла ценник Урганта до внушительных 50 тысяч долларов за вечер.
Кроме этого, у шоумена было множество рекламных контрактов и собственный ресторан под названием «The Сад», который также приносил прибыль.
Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)
После начала СВО Иван Ургант уехал в отпуск. Так звучала официальная версия. Только из отпуска артист не вернулся. Передачу «Вечерний Ургант» убрали из сетки телеэфира.
Весной 2022 года СМИ пестрили заголовками о высказываниях шоумена против начала спецоперации. Публика и многие известные люди разделились во мнениях по отношению к Урганту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ургант — большой патриот.
В ответ на слова Пескова последовала критика от главы Чечни Рамзана Кадырова:
В течение трёх лет Иван Ургант активно выступал с гастролями в разных странах, время от времени возвращаясь в Москву. В 2025 году у него запланированы концерты в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане. Вернётся ли он в Россию на постоянное место жительства и на телевидение, пока неизвестно.
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Династия артистов
Иван Ургант появился на свет в городе на Неве 16 апреля 1978 года. Его дедушка, Лев Милиндер, был известным актёром Театра комедии в Санкт-Петербурге, а бабушку, Нину Ургант, знали и любили миллионы зрителей по фильму «Белорусский вокзал».
Родители мальчика были не менее популярными личностями. Его мама, Валерия Киселёва, и папа, Андрей Ургант, также были известными актёрами, которые выступали на сцене и снимались в кино.
Иван унаследовал от своего отца весьма звучную фамилию, которая явно указывает на его не совсем русские корни. Иван Ургант никогда не делал секрета из своего происхождения и открыто рассказывает журналистам, что он лишь наполовину русский, а на четверть – еврей и на столько же – эстонец. Благодаря своим еврейским корням, Иван Ургант имеет двойное гражданство – России и Израиля.
Ранние годы
Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)
В годовалом возрасте у будущего артиста произошла семейная драма: его родители приняли решение расстаться. Заботу о мальчике взяла на себя бабушка, которую он ласково называл просто по имени, а иногда даже мамой.
Актерская среда сделала свое дело, в парне рано проснулся талант актера. Кроме этого, Ивана тянуло к музыке, впоследствии он освоил несколько музыкальных инструментов и закончил музыкальную школу.
Раздумий о профессии после завершения школы у юного Урганта не было, он поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Будучи студентом второго курса, артист начал играть в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Иван любил актёрскую профессию, но не испытывал удовлетворения от доходов, которые приносили ему театральные постановки.
Начало карьерыИван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)
После академии артист начал поиски себя. Занимался музыкой и даже выпустил диск под названием «Звезда». Работал в ресторане, сначала простым, но очень артистичным официантом, а потом сделал ночную развлекательную программу для посетителей заведения. Тогда же в его жизни появилось радио. В 1999 году шутки озорного ведущего можно было услышать на «Супер-радио».
На радиоэфире Ургант не остановился и начал пробовать пробиться на ТВ. Так он перебрался в столицу, где начал свою работу на телеканале MTV. Затем он перешёл на «Россию 1», а в 2005 году его пригласил Первый канал. С этого момента его карьера пошла в гору. Он вёл такие программы, как «Смак», «Прожектор Перис Хилтон», «Большая разница» и «Стенка на стенку». А затем он стал ведущим собственного шоу «Вечерний Ургант».
Помимо этого Иван Ургант снимался в кино, самые известные его работы — «От 180 и выше», «Жесть», «Ёлки», «Выкрутасы».
Востребованный и очень дорогой
Иван Ургант добился желаемой цели и доходов, которые в разы больше обычных актеров. За работу на Первом канале артист получал порядка 20 миллионов в месяц. Востребованность в ведении корпоративов подняла ценник Урганта до внушительных 50 тысяч долларов за вечер.
Кроме этого, у шоумена было множество рекламных контрактов и собственный ресторан под названием «The Сад», который также приносил прибыль.
Ивана Урганта могут признать иноагентом в России
Почему Ургант пропал с экранов ТВ?
Иван Ургант (Фото: Instagram*@urgantcom)
После начала СВО Иван Ургант уехал в отпуск. Так звучала официальная версия. Только из отпуска артист не вернулся. Передачу «Вечерний Ургант» убрали из сетки телеэфира.
Весной 2022 года СМИ пестрили заголовками о высказываниях шоумена против начала спецоперации. Публика и многие известные люди разделились во мнениях по отношению к Урганту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ургант — большой патриот.
«Не нужно клеветать на людей и записывать их в пятую колонну», — заявил Песков.
В ответ на слова Пескова последовала критика от главы Чечни Рамзана Кадырова:
«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг своей персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот"».
В течение трёх лет Иван Ургант активно выступал с гастролями в разных странах, время от времени возвращаясь в Москву. В 2025 году у него запланированы концерты в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане. Вернётся ли он в Россию на постоянное место жительства и на телевидение, пока неизвестно.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова