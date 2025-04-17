Иван Ургант снял новый выпуск «Взгляда снизу» спустя три года отсутствия на ТВ

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)
Телеведущий Иван Ургант, который уже три года отсутствует на отечественном телевидении, возобновил съемки своей рубрики «Взгляд снизу». Новый выпуск он опубликовал в социальных сетях.
На протяжении нескольких лет Ургант вел авторское шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где в рамках программы иногда проводил забавные интервью с детьми, которые объединялись в рубрику «Взгляд снизу». Однако после начала специальной военной операции артист исчез с экранов, и вместе с ним прекратилась и передача.
Недавно Ургант неожиданно решил вновь начать снимать свои беседы с детьми, не изменив название рубрики. В новом выпуске телеведущий общался с юными гостями студии и выяснял, помнят ли они его. Многие из них, как оказалось, уже не знают о нем, так как прошло слишком много времени с его последнего появления на телевидении.
Стоит отметить, что Ургант неоднократно намекал своим поклонникам на возможное возвращение на экран, однако в ближайшее время этого не предвидится. В начале апреля появились сообщения о том, что Минюст намерен проверить деятельность артиста на предмет иностранного финансирования.
Читайте также:
Участников шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» пришлось успокаивать из-за Бабкиной
Жена Андрея Черкасова показала фигуру в бикини через два месяца после родов
«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото
*запрещён в РФ
Недавно Ургант неожиданно решил вновь начать снимать свои беседы с детьми, не изменив название рубрики. В новом выпуске телеведущий общался с юными гостями студии и выяснял, помнят ли они его. Многие из них, как оказалось, уже не знают о нем, так как прошло слишком много времени с его последнего появления на телевидении.
Стоит отметить, что Ургант неоднократно намекал своим поклонникам на возможное возвращение на экран, однако в ближайшее время этого не предвидится. В начале апреля появились сообщения о том, что Минюст намерен проверить деятельность артиста на предмет иностранного финансирования.
Читайте также:
Участников шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» пришлось успокаивать из-за Бабкиной
Жена Андрея Черкасова показала фигуру в бикини через два месяца после родов
«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото
*запрещён в РФ
Анастасия Хохлова