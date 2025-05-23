«Исполнила песню Алсу и заревела»: почему Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями

У фигуриста Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов на сумму 1,2 миллиона рублей за нарушение ПДД. Об этом пишет Telegram-канал PostNews. У звезды несколько машин, но рекордсменом стал Range Rover, на котором 754 штрафные санкции. По данным СМИ, за год Авербух нарушил правила 1175 раз.