«Исполнила песню Алсу и заревела»: почему Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Виктория Дайнеко рассказала, что музыка играет в ее жизни особую роль. Исполнительница пояснила, что «она попадает в душу», поэтому никак не получается сдержать эмоций. Однажды «фабрикантка» пела композицию своей коллеги по цеху Алсу Абрамовой. Тогда она принимала участие в подборе песен для шоу «Маска».
«Пробовала спеть на репетиции песню «А у моей любви...» Алсу, я неожиданно для себя заревела и не могла сдерживаться. Мне стало так неловко перед всей командой, что я перекрыла лицо листом бумаги с текстом. Очень неловко было за эти слезы почему-то. И только спустя какое-то время привыкла к песне и пела уже спокойно», — поделилась Виктория.Недавно знаменитость вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Предприниматель сделал предложение возлюбленной на футбольном матче. Свадьба состоялась в прошлом месяце. В настоящее время Виктория Дайнеко готовится выступать на творческом вечере в Кремле.
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