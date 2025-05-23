Жена Константина Эрнста назвала процедуры, которые делает у косметолога

Константин и Софья Эрнст (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Жена Константина Эрнста Софья рассказала в соцсетях, какие процедуры она делает у косметолога. Женщина подчеркнула, что красится только перед выходом на светские мероприятия, но не в обычной жизни.
«Спасибо большое за комплимент моей коже. Я делаю микроигольчатый RF-лифтинг и безоперационную блефаропластику», — поделилась супруга генерального директора Первого канала.
Софья Эрнст познакомилась с будущим избранником, когда работала в Санкт-Петербурге стилистом в шоу-руме Ульяны Сергеенко.
В середине апреля Софья Эрнст впервые показала лица своих детей. Пользователи сети назвали их «очаровательными ангелочками», добавив, что они «очень похожи на маму».
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Никита Кротов