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Жена Константина Эрнста назвала процедуры, которые делает у косметолога

Жена Константина Эрнста Софья делает RF-лифтинг
Константин и Софья Эрнст (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Константин и Софья Эрнст (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена Константина Эрнста Софья рассказала в соцсетях, какие процедуры она делает у косметолога. Женщина подчеркнула, что красится только перед выходом на светские мероприятия, но не в обычной жизни.
«Спасибо большое за комплимент моей коже. Я делаю микроигольчатый RF-лифтинг и безоперационную блефаропластику», — поделилась супруга генерального директора Первого канала.

Софья Эрнст познакомилась с будущим избранником, когда работала в Санкт-Петербурге стилистом в шоу-руме Ульяны Сергеенко.

В середине апреля Софья Эрнст впервые показала лица своих детей. Пользователи сети назвали их «очаровательными ангелочками», добавив, что они «очень похожи на маму».

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Соседов сравнил Гузееву и Сябитову с бабушками на лавке
23 мая 2025, 19:53

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов высмеял ведущих шоу «Давай поженимся!» Розу Сябитову и Ларису Гузееву. В беседе с Антоном Красовским журналист вспомнил, как соседки в советское время обсуждали друг друга.
«Само шоу дешевое. И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню. И наши соседки сидели, обсуждали друг друга», — сказал Соседов.
Сябитова и Гузеева пока никак не ответили на слова музыкального критика. У главной свахи России сейчас непростое время, общественность заострила внимание на ее сыне, которому уже ставят диагнозы в сети, а Лариса Андреевна сегодня встретила 66-летие.

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#звёзды
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#новости
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Продюсер Андрей Разин хочет воссоздать группу «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос»
Продюсер Разин пригласил финалиста шоу «Голос» Арутюнова в новый «Ласковый май»
23 мая 2025, 19:17

Продюсер Андрей Разин (справа) (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Продюсер Андрей Разин хочет воссоздать музыкальный коллектив «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос» Сергеем Арутюновым. Как сообщила газета «Жизнь», первым треком обновленной группы стала композиция «Как тогда на выпускном».
«Песню написал Сергей Арутюнов, который и предложил группе «Ласковый май» записать её вместе», — прокомментировала PR-директор вокалиста Ольга Бубненкова.
Она добавила, что артист уже подписал с продюсером все нужные для сотрудничества бумаги.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Исполнитель песни «Детство» долго судился с Андреем Разиным за хиты «Ласкового мая». Музыкант выиграл последний суд, а после его смерти права перешли вдове Юрия.

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Жена Александра Петрова не скрыла лицо сына Федора на новом фото

Помощница Киркорова рассказала о его состоянии после получения ожога

«Просто куклы для утех»: Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра»
#мир
#россия
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Жена Александра Петрова не скрыла лицо сына Федора на новом фото
Жена Александра Петрова показала лицо сына на фото, сделанном в столичном кафе
23 мая 2025, 18:22

Виктория Антонова (Петрова) Фото: Инстаграм* @viktoriyaantonova_)

Супруга актера Александра Петрова, вероятно, решила больше не прятать лицо сына. В своем блоге Виктория поделилась фото, снятыми во время прогулки.
На новом снимке Федор спал в коляске, пока его мама сидела в кафе.

«Прогулки, встречи и фотосеты с подружками теперь такие или мать в декрете и ее красные балетки», — подписала публикации жена актера.

Напомним, в апреле текущего года Виктория и Александр впервые стали родителями. У них родился мальчик, которого они назвали Федором.

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#кафе
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Помощница Киркорова рассказала о его состоянии после получения ожога
Помощница Киркорова заявила, что он находится под наблюдением врачей после ожога
23 мая 2025, 18:13

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Филипп Киркоров находится под наблюдением врачей после ожога, полученного во время концерта.
Об этом 23 мая «Известиям» сообщила помощница артиста Екатерина Успенская. По ее словам, певец взял небольшой перерыв в работе, но планирует вернуться к выступлениям, как только состояние улучшится.

Инцидент произошел 25 апреля на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Как сообщал концертный директор артиста, во время выступления при подъеме на подвесном микрофоне у Киркорова возникла техническая неполадка, приведшая к ожогу. Несмотря на происшествие, в ближайшее время певец отмечает важную дату — 40 лет творческой деятельности.

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«Просто куклы для утех»: Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра»
Музыкальный критик Сергей Соседов порадовался закрытию группы «ВИА Гра»
23 мая 2025, 18:01

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на закрытие группы «ВИА Гра». Его мнение узнала Общественная Служба Новостей. Собеседник подчеркнул, что изначально у дуэта был хороший старт, все было интересно и «слушабельно».
«Но потом система, видимо, сломалась, и мы получили вместо женского вокального коллектива настоящую порнографию», — пояснил Сергей Соседов.
Он добавил, что продюсер Константин Меладзе создавал «ВИА Гру», чтобы зарабатывать деньги. Соседов обратил внимание на смену людей в коллективе. По его мнению, Меладзе их выбирал будто бы не для пения, а для «скабрезных целей».

«Это просто куклы для утех Константина», — подчеркнул Соседов.

В заключение он назвал «ВИА Гру» «самой бессмысленной группой» за всю историю отечественного шоубиза.

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