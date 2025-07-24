Исполнитель хита «Гламур» Nkeeei потерял сознание за 10 минут до выхода на сцену

24 июля 2025, 21:44

NKEEEI / Никита Коробыко (фото: Telegram @nkeeei)

Сегодня в Москве исполнители NKEEEI, UNIQE и ARTEM SHILOVETS должны были презентовать свой новый совместный альбом «2007 ч. 2». Однако NKEEEI (настоящее имя – Никита Коробыко) не появился на сцене из-за проблем со здоровьем.