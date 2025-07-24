Исполнитель хита «Гламур» Nkeeei потерял сознание за 10 минут до выхода на сцену
Сегодня в Москве исполнители NKEEEI, UNIQE и ARTEM SHILOVETS должны были презентовать свой новый совместный альбом «2007 ч. 2». Однако NKEEEI (настоящее имя – Никита Коробыко) не появился на сцене из-за проблем со здоровьем.
Как пишет Super, буквально за 10 минут до выхода на сцену артист потерял сознание. Прямо с площадки его забрала скорая помощь и доставила в больницу.
Из-за произошедшего мероприятие отменять не стали, однако вместо трио на сцене появился дуэт.
В конце июня NKEEEI наконец-то перестал скрывать отношения с Юлией Гаврилиной. Артисты поцеловались на публике, подтвердив тем самым догадки фанатов.
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